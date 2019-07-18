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Знайшла заміну Бредлі Куперу? Ірину Шейк помітили з новим чоловіком

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33-річна всесвітньо відома російська супермодель Ірина Шейк була помічена в обіймах нового чоловіка.

Папарацці вдалося сфотографувати Ірину під час її прогулянки з дочкою Лєєю в нью-йоркському парку. Як повідомляє Just Jared, на дитячому майданчику Шейк сиділа на лавці в компанії симпатичного молодого чоловіка, з яким мило розмовляла і ніжно обіймалася.

ЗМІ з'ясували, що супутник супермоделі – її давній друг, креативний директор британського Vogue Алек Максвелл. При цьому повідомляється, що серце Алека зайнято: він уже не перший рік зустрічається з головним редактором Vogue, афробританцем Едвардом Еннінфулом.

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Ірина Шейк і Алек Максвелл

Ірина Шейк і Алек Максвелл

starhit.ru

Ірина Шейк і Алек Максвелл

Ірина Шейк і Алек Максвелл

Instagram @ justjared

Нагадаємо, стосунки Бредлі Купера й Ірини Шейк тривали чотири роки. Про те, що вони розлучилися, стало відомо в травні.

Криза в сім'ї знаменитостей назріла ще в 2018-му, після того як Купер почав працювати над фільмом "Зірка народилася". У картині він зіграв роль закоханого в героїню Леді Гаги музиканта. Саме під час зйомок, на думку інсайдерів, актор закрутив роман зі співачкою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, росіяни почали цькувати Гагу через Ірину Шейк.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особа
Ірина Шейк
Місце
США Нью Йорк
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