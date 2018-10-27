Знахідка для модниць: ТОП-5 речей осіннього гардероба

На зміну сонячній погоді прийшов час легкої депресії, низьких температур і вічного питання "що одягнути, щоб було тепло?"

OBOZREVATEL підібрав ТОП-5 речей, які не тільки урізноманітнять гардероб, а й подбають про ваш комфорт восени.

OVERSIZE

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Безформність одягу вже давно не лякає сучасних дівчат. Незамінний і всіма улюблений oversize в новому сезоні асоціюється не тільки з домашнім затишком, а й можливістю підтримувати бездоганний вигляд, незалежно від погоди. Такий светр підходить всім типам жіночої фігури, адже його легко комбінувати з абсолютно різним одягом. Важливо лише не забувати про аксесуари. Наприклад, за допомогою тонкого пояса, oversize перетворюється в стильну фактурну модель.

Вовняні кардигани

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Кардиган - кращий варіант для тих, хто більшу частину часу проводить в офісі і турбується про своє здоров'я, адже кондиціонери і "випадкові" протяги можуть швидко відправити кого завгодно на лікарняний. Тут важливо звертати увагу на склад виробу і не нехтувати наявністю вовняної нитки. Що стосується кольору - кардигани з незвичайним кроєм найкраще вибирати в однотонних теплих і пастельних відтінках.

БОДІ

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Ця річ особливо актуальна в період холодної пори року, адже головний акцент - універсальність. За допомогою боді можна легко відтворити кілька образів: білизняний варіант, коли дівчата надягають його під светр, бізнес-леді комбінують його з класичним піджаком, а ввечері боді, в поєднанні з яскравим макіяжем і аксесуарами, стає повноцінною основою для party look.

ПЛАТТЯ МІДІ

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Восени довжина сукні грає одну з важливих ролей, адже коли температура повітря на вулиці нижче 10 градусів, "міні" вкаже лише на неусвідомленість вибору. Ідеальний варіант для дівчат, які не уявляють своє життя без жіночнї і витонченої сукні - це довжина міді. Тут можна грати з кольором і фасоном, не боятися вишивки та аплікацій. Крім того, плаття міді можна стильно поєднувати з взуттям без каблука і строгим жакетом.

ЗРУЧНЕ ВЗУТТЯ

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Жовтень-листопад - місяці дощів і пронизливих вітрів. У цей період найкращими ліками від осінньої хандри (після квитка в теплі краї), звичайно ж, стає нова пара взуття. Благо зараз осінні черевики одночасно можуть бути зручними і виглядати гідно. Низький хід, мікс кольору, а також використання натуральної шкіри або замші прирівнюється до турботи про себе і забезпечує таке важливе почуття комфорту.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, модні експерти і стилісти вибрали головні тренди весни 2019 року. Їх список опублікувало видання Vogue.