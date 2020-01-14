ЗМІ розповіли про нову гучну сварку принців Вільяма і Гаррі

Західні ЗМІ повідомили нові подробиці про конфлікт між принцами Гаррі і Вільямом.
Так, як передає Daily Mail, сварка між братами триває вже кілька місяців, починаючи з літа 2019 року.
Принц Гаррі і принц Вільям
Getty
Як повідомляє видання, тоді в мережі з'явилася інформація про те, що у братів конфлікт. Однак, за даними джерела, королівська сім'я спробувала відвернути увагу від проблем, організувавши сімейну гру в поло. Гаррі та Вільям разом з дружинами і дітьми приїхали на природу і провели разом весь день.
Однак, як пише таблоїд, відносини між принцами залишилися натягнутими.
Принц Гаррі і принц Вільям на грі в поло
Getty
А 13 січня, під час сімейних переговорів з королевою Єлизаветою II, за повідомленнями, між братами спалахнула нова сварка.
Нібито Вільям почав звинувачувати Гаррі в тому, що той грубо розмовляв з персоналом. Більш того, за грубим ставленням до персоналу, за словами Вільяма, була помічена і Маркл. У свою чергу Гаррі заявляв, що брат і його дружина Кейт "ніколи не давали шансів Меган".
Принц Вільям, Кейт Міддлтон, Меган Маркл, принц Гаррі
Getty
Про те, що переговори пройшли не дуже гладко, свідчить і зовнішній вигляд Вільяма. Видання The Sun опублікувало фотографії принца, зроблені після сімейної зустрічі. На них Вільям виглядає втомленим і незадоволеним.
Принц Вільям після сімейних переговорів
The Sun
Принц Вільям після сімейних переговорів
The Sun
Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 січня Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження. Читайте про те, чим загрожує їх рішення і від чого їм доведеться відмовитися.
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