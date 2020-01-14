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14 січня • оновлено в 15:06
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ЗМІ розповіли про нову гучну сварку принців Вільяма і Гаррі

1.5т
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Західні ЗМІ повідомили нові подробиці про конфлікт між принцами Гаррі і Вільямом.

Так, як передає Daily Mail, сварка між братами триває вже кілька місяців, починаючи з літа 2019 року.

Принц Гаррі і принц Вільям

Принц Гаррі і принц Вільям

Getty

Новини
Маркл телефонувати заборонили: стало відомо про таємні переговори Гаррі з Єлизаветою II

Як повідомляє видання, тоді в мережі з'явилася інформація про те, що у братів конфлікт. Однак, за даними джерела, королівська сім'я спробувала відвернути увагу від проблем, організувавши сімейну гру в поло. Гаррі та Вільям разом з дружинами і дітьми приїхали на природу і провели разом весь день.

Однак, як пише таблоїд, відносини між принцами залишилися натягнутими.

Принц Гаррі і принц Вільям на грі в поло

Принц Гаррі і принц Вільям на грі в поло

Getty

А 13 січня, під час сімейних переговорів з королевою Єлизаветою II, за повідомленнями, між братами спалахнула нова сварка.

Нібито Вільям почав звинувачувати Гаррі в тому, що той грубо розмовляв з персоналом. Більш того, за грубим ставленням до персоналу, за словами Вільяма, була помічена і Маркл. У свою чергу Гаррі заявляв, що брат і його дружина Кейт "ніколи не давали шансів Меган".

Принц Вільям, Кейт Міддлтон, Меган Маркл, принц Гаррі

Принц Вільям, Кейт Міддлтон, Меган Маркл, принц Гаррі

Getty

Про те, що переговори пройшли не дуже гладко, свідчить і зовнішній вигляд Вільяма. Видання The Sun опублікувало фотографії принца, зроблені після сімейної зустрічі. На них Вільям виглядає втомленим і незадоволеним.

Принц Вільям після сімейних переговорів

Принц Вільям після сімейних переговорів

The Sun

Принц Вільям після сімейних переговорів

Принц Вільям після сімейних переговорів

The Sun

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 січня Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження. Читайте про те, чим загрожує їх рішення і від чого їм доведеться відмовитися.

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Автор
Анна Міхно
Особи
принц Вільям принц Гаррі
Місце
Великобританія
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