ЗМІ розповіли про нову гучну сварку принців Вільяма і Гаррі

Західні ЗМІ повідомили нові подробиці про конфлікт між принцами Гаррі і Вільямом.

Так, як передає Daily Mail, сварка між братами триває вже кілька місяців, починаючи з літа 2019 року.

Принц Гаррі і принц Вільям Getty

Як повідомляє видання, тоді в мережі з'явилася інформація про те, що у братів конфлікт. Однак, за даними джерела, королівська сім'я спробувала відвернути увагу від проблем, організувавши сімейну гру в поло. Гаррі та Вільям разом з дружинами і дітьми приїхали на природу і провели разом весь день.

Однак, як пише таблоїд, відносини між принцами залишилися натягнутими.

Принц Гаррі і принц Вільям на грі в поло Getty

А 13 січня, під час сімейних переговорів з королевою Єлизаветою II, за повідомленнями, між братами спалахнула нова сварка.

Нібито Вільям почав звинувачувати Гаррі в тому, що той грубо розмовляв з персоналом. Більш того, за грубим ставленням до персоналу, за словами Вільяма, була помічена і Маркл. У свою чергу Гаррі заявляв, що брат і його дружина Кейт "ніколи не давали шансів Меган".

Принц Вільям, Кейт Міддлтон, Меган Маркл, принц Гаррі Getty

Про те, що переговори пройшли не дуже гладко, свідчить і зовнішній вигляд Вільяма. Видання The Sun опублікувало фотографії принца, зроблені після сімейної зустрічі. На них Вільям виглядає втомленим і незадоволеним.

Принц Вільям після сімейних переговорів The Sun

Принц Вільям після сімейних переговорів The Sun

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 січня Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження. Читайте про те, чим загрожує їх рішення і від чого їм доведеться відмовитися.

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