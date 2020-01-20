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20 січня • оновлено в 15:46
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ЗМІ повідомили про таємні переговори принців Гаррі та Вільяма: відомі подробиці

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Західні ЗМІ повідомили, що принци Гаррі та Вільям провели власні секретні переговори.

Так, як передає видання The Sun, брати домовилися покласти край ворожнечі між ними, яка тривала близько двох років.

Принци Вільям і Гаррі

Принци Вільям і Гаррі

Getty

Новини
Маркл і Гаррі позбавили титулів: принц засмучений наслідками виходу з королівської сім'ї

Видання повідомляє, що з'ясувати стосунки саме зараз принци вирішили з тієї причини, що незабаром Гаррі надовго поїде до Канади, і примирення між ними може ніколи не відбутися.

"Це був новаторський підхід з точки зору збереження їх зв'язків як братів. Вони вирішили не звертати увагу на всіх людей, які заважають їм спілкуватися один з одним. Звичайно, між ними були серйозні розбіжності, але сімейне тепло повернулося. І їм сумно, що вони будуть так далеко один від одного", – пише видання.

Принц Гаррі

Принц Гаррі

Getty

Відомо також, що в переговорах брали участь і Кейт Міддлтон з Меган Маркл:

"Кейт і Меган брали участь в переговорах, що є ще однією ознакою справжньої відлиги в їх відносинах".

Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон

Getty

Однак, незважаючи на це, відносини Гаррі з принцом Чарльзом все ще напружені:

"Там дійсно не вистачає довіри, на вирішення проблеми піде якийсь час",пише видання.

Принц Гаррі і Меган Маркл

Принц Гаррі і Меган Маркл

Getty

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Анна Міхно
Особи
принц Гаррі принц Вільям
Місце
Великобританія
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Нежинский Владимир
Нежинский Владимир
Гарри класный чувак! А повелся на капризы это отмороженной девки. Королевский титул - это не столько престижно, сколько огромная ответственность! Это по жизни быть образцом во многих вопроса. Ну отказался он от титула и что ему теперь можно бухать без тормозов, вести поросячий образ жизни или что? Что не по сеньке шапка? Гарри ведь служил в самых горячих точках и никто до сих пор не обвинял его в трусости! Значит достоин королевской фамилии! Надеюсь это временное недорозумение и мы снова услышим "принц Гарри!"
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