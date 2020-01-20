ЗМІ повідомили про таємні переговори принців Гаррі та Вільяма: відомі подробиці

Західні ЗМІ повідомили, що принци Гаррі та Вільям провели власні секретні переговори.

Так, як передає видання The Sun, брати домовилися покласти край ворожнечі між ними, яка тривала близько двох років.

Принци Вільям і Гаррі Getty

Видання повідомляє, що з'ясувати стосунки саме зараз принци вирішили з тієї причини, що незабаром Гаррі надовго поїде до Канади, і примирення між ними може ніколи не відбутися.

"Це був новаторський підхід з точки зору збереження їх зв'язків як братів. Вони вирішили не звертати увагу на всіх людей, які заважають їм спілкуватися один з одним. Звичайно, між ними були серйозні розбіжності, але сімейне тепло повернулося. І їм сумно, що вони будуть так далеко один від одного", – пише видання.

Принц Гаррі Getty

Відомо також, що в переговорах брали участь і Кейт Міддлтон з Меган Маркл:

"Кейт і Меган брали участь в переговорах, що є ще однією ознакою справжньої відлиги в їх відносинах".

Кейт Міддлтон Getty

Однак, незважаючи на це, відносини Гаррі з принцом Чарльзом все ще напружені:

"Там дійсно не вистачає довіри, на вирішення проблеми піде якийсь час", – пише видання.

Принц Гаррі і Меган Маркл Getty

Як повідомляв OBOZREVATEL :

раніше Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження;

таке рішення герцогів Сассекських викликало хвилю розмов в пресі і, за даними ЗМІ, спровокувало розкол у Віндзорської династії;

через своє рішення відмовитися від королівських повноважень Гаррі і Меган позбудуться фінансування з держбюджету. Стало відомо, скільки грошей вони втратять.

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