Перетворюють особняк на фортецю: ЗМІ показали фото нового будинку Маркл і Гаррі в Канаді

В мережу потрапили фото приватного особняка принца Гаррі та Меган Маркл в Канаді, який вони довго приховували від очей громадськості.
Як повідомляє TMZ, він розташований в Північному Саанічі на острові Ванкувер. За словами видання, герцоги Сассекські мешкають там всього кілька місяців, але вже встигли поставити шторку з брезенту для воріт, які встановлені біля будинку. А також камеру "безпеки" вздовж пляжу і табличку з написом "ніяких вторгнень".
Меган Маркл і принц Гаррі
Фото: tmz.com
Фото: tmz.com
Зазначається, що Меган і Гаррі готові зробити все, щоб не пускати у своє життя незнайомих людей, зокрема набридливих фотографів.
Меган Маркл і принц Гаррі
Фото: Getty Images
Фото: tmz.com
Фото: tmz.com
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження;
таке рішення герцогів Сассекських викликало хвилю розмов у пресі та, за даними ЗМІ, спровокувало розкол у Віндзорській династії;
через своє рішення відмовитися від королівських повноважень Гаррі та Меган позбудуться фінансування з держбюджету. Стало відомо, скільки грошей вони втратять.
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