Перетворюють особняк на фортецю: ЗМІ показали фото нового будинку Маркл і Гаррі в Канаді

В мережу потрапили фото приватного особняка принца Гаррі та Меган Маркл в Канаді, який вони довго приховували від очей громадськості.

Як повідомляє TMZ, він розташований в Північному Саанічі на острові Ванкувер. За словами видання, герцоги Сассекські мешкають там всього кілька місяців, але вже встигли поставити шторку з брезенту для воріт, які встановлені біля будинку. А також камеру "безпеки" вздовж пляжу і табличку з написом "ніяких вторгнень".

Меган Маркл і принц Гаррі

Фото: tmz.com

Фото: tmz.com

Зазначається, що Меган і Гаррі готові зробити все, щоб не пускати у своє життя незнайомих людей, зокрема набридливих фотографів.

Меган Маркл і принц Гаррі Фото: Getty Images

Фото: tmz.com

Фото: tmz.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження;

таке рішення герцогів Сассекських викликало хвилю розмов у пресі та, за даними ЗМІ, спровокувало розкол у Віндзорській династії;

через своє рішення відмовитися від королівських повноважень Гаррі та Меган позбудуться фінансування з держбюджету. Стало відомо, скільки грошей вони втратять.

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