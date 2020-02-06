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7 лютого • оновлено в 09:10
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Перетворюють особняк на фортецю: ЗМІ показали фото нового будинку Маркл і Гаррі в Канаді

8.8т
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В мережу потрапили фото приватного особняка принца Гаррі та Меган Маркл в Канаді, який вони довго приховували від очей громадськості.

Як повідомляє TMZ, він розташований в Північному Саанічі на острові Ванкувер. За словами видання, герцоги Сассекські мешкають там всього кілька місяців, але вже встигли поставити шторку з брезенту для воріт, які встановлені біля будинку. А також камеру "безпеки" вздовж пляжу і табличку з написом "ніяких вторгнень".

Меган Маркл і принц Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі

Перетворюють особняк на фортецю: ЗМІ показали фото нового будинку Маркл і Гаррі в Канаді

Фото: tmz.com

Перетворюють особняк на фортецю: ЗМІ показали фото нового будинку Маркл і Гаррі в Канаді

Фото: tmz.com

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Зазначається, що Меган і Гаррі готові зробити все, щоб не пускати у своє життя незнайомих людей, зокрема набридливих фотографів.

Меган Маркл і принц Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі

Фото: Getty Images

Перетворюють особняк на фортецю: ЗМІ показали фото нового будинку Маркл і Гаррі в Канаді

Фото: tmz.com

Перетворюють особняк на фортецю: ЗМІ показали фото нового будинку Маркл і Гаррі в Канаді

Фото: tmz.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Крістіна Долматова
Особи
принц Гаррі Меган Маркл
Місце
Канада
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wewegwe kostyan
wewegwe kostyan
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