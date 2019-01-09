ЗМІ дізналися про ''гніздечко" Маркл і принца Гаррі для таємних вечірок

Британські ЗМІ дізналися, що принц Гаррі і його дружина герцогиня Сассекська Меган Маркл орендували розкішний заміський будинок, де проводять багато часу і навіть влаштовують гучні вечірки. Також вони запрошують туди голлівудських зірок.

Як повідомляє Daily Mail, маєток розташований в Оксфордширі (графство на півдні Англії) і його вартість становить приблизно 2,5 мільйонів фунтів (3,1 млн доларів).

Принц Гаррі і Меган Маркл Фото: Daily Mail

Фото: Daily Mail

За словами інсайдерів, які посилаються на наближені до королівської сім'ї джерела, в будинку чотири спальні, одну з яких перетворили на кімнату-гардероб. Крім того, там є дві кухні і величезна вітальня із вікном на всю стіну, великий обідній зал і величезний простір для відпочинку на вулиці.

Фото: Daily Mail

Зазначається, що заміський будинок королівської пари вже встигли відвідати актор Джордж Клуні з дружиною Амаль, спортсменка Серена Вільямс і близька подруга герцогині Пріянка Чопра з чоловіком Ніком Йонасом.

Фото: Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, герцогиню Сассекську Меган Маркл, яка проживає разом зі своїм чоловіком принцом Гаррі в Кенсінгтонському палаці, недолюблюють слуги.