Головна Новини
Мова Язык
Шоу Кияни

/ Жіночий журнал

Відому російську телеведучу "одружили" в Камбоджі: як так вийшло

4.9т Читати матеріал російською

Російська телеведуча Юлія Барановська спростувала повідомлення про своє таємне весілля в Камбоджі.

Телеведучій приписували роман із журналістом Олександром Телесовим. Зірка зазначила, що він є її давнім другом, і про жодні романтичні стосунки між ними не йдеться. "Ми просто подорожуємо разом!", – повідомила Юлія в своєму Instagram.

Юлія Барановська на відпочинку з дітьми

Юлія Барановська на відпочинку з дітьми

Instagram @ baranovskaya_tv

Юлія дійсно подорожує по Камбоджі вже більше десяти днів. Вона відправилася в екзотичну країну разом із дітьми і давнім приятелем. Для Барановської новина про весілля стала несподіванкою. Зірка вирішила публічно спростувати чутки, заявивши, що, якщо коли-небудь і влаштує весілля, то воно буде пишним і зовсім не в джунглях.

Юлія Барановська на відпочинку з дітьми

Юлія Барановська на відпочинку з дітьми

Instagram @ baranovskaya_tv

Новини
"Неймовірна!" Кароль викликала ажіотаж спокусливим кадром

"Олександр Телесов — мій друг і колега, ніяких романтичних стосунків між нами немає. Ми просто подорожуємо разом! І ще одне маленьке уточнення: коли у мене відбудеться весілля, воно буде пишним і з розмахом. Ховати його в джунглях я точно ні від кого не буду", — підкреслила Барановська.

Дорогі мої, вельмишановні ЗМІ, давайте поважати один одного. У вас у всіх є мій номер телефону і перш ніж писати таку рідкісну нісенітниця, могли б зателефонувати і запитати особисто у мене, чи правда я вийшла заміж! Олександр тілеса мій друг і колега, ніяких романтичних відносин між нами немає, ми просто подорожуємо разом! PS І ще одне маленьке уточнення, коли у мене буде весілля, вона буде пишною і з розмахом, і ховати її в джунглях я точно ні від кого не буду) Всім відмінного дня 😘

Публікація від Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv)

Як повідомляв OBOZREVATEL, телеведуча Юлія Барановська розповіла про домашнє насильство з боку знаменитого ексфутболіста збірної Росії.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
3
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel