Відому російську телеведучу "одружили" в Камбоджі: як так вийшло

Російська телеведуча Юлія Барановська спростувала повідомлення про своє таємне весілля в Камбоджі.
Телеведучій приписували роман із журналістом Олександром Телесовим. Зірка зазначила, що він є її давнім другом, і про жодні романтичні стосунки між ними не йдеться. "Ми просто подорожуємо разом!", – повідомила Юлія в своєму Instagram.
Юлія Барановська на відпочинку з дітьми
Instagram @ baranovskaya_tv
Юлія дійсно подорожує по Камбоджі вже більше десяти днів. Вона відправилася в екзотичну країну разом із дітьми і давнім приятелем. Для Барановської новина про весілля стала несподіванкою. Зірка вирішила публічно спростувати чутки, заявивши, що, якщо коли-небудь і влаштує весілля, то воно буде пишним і зовсім не в джунглях.
Юлія Барановська на відпочинку з дітьми
Instagram @ baranovskaya_tv
"Олександр Телесов — мій друг і колега, ніяких романтичних стосунків між нами немає. Ми просто подорожуємо разом! І ще одне маленьке уточнення: коли у мене відбудеться весілля, воно буде пишним і з розмахом. Ховати його в джунглях я точно ні від кого не буду", — підкреслила Барановська.
Дорогі мої, вельмишановні ЗМІ, давайте поважати один одного. У вас у всіх є мій номер телефону і перш ніж писати таку рідкісну нісенітниця, могли б зателефонувати і запитати особисто у мене, чи правда я вийшла заміж! Олександр тілеса мій друг і колега, ніяких романтичних відносин між нами немає, ми просто подорожуємо разом! PS І ще одне маленьке уточнення, коли у мене буде весілля, вона буде пишною і з розмахом, і ховати її в джунглях я точно ні від кого не буду) Всім відмінного дня 😘
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