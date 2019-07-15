Відому російську телеведучу "одружили" в Камбоджі: як так вийшло

Російська телеведуча Юлія Барановська спростувала повідомлення про своє таємне весілля в Камбоджі.

Телеведучій приписували роман із журналістом Олександром Телесовим. Зірка зазначила, що він є її давнім другом, і про жодні романтичні стосунки між ними не йдеться. "Ми просто подорожуємо разом!", – повідомила Юлія в своєму Instagram.

Юлія Барановська на відпочинку з дітьми Instagram @ baranovskaya_tv

Юлія дійсно подорожує по Камбоджі вже більше десяти днів. Вона відправилася в екзотичну країну разом із дітьми і давнім приятелем. Для Барановської новина про весілля стала несподіванкою. Зірка вирішила публічно спростувати чутки, заявивши, що, якщо коли-небудь і влаштує весілля, то воно буде пишним і зовсім не в джунглях.

Юлія Барановська на відпочинку з дітьми Instagram @ baranovskaya_tv

"Олександр Телесов — мій друг і колега, ніяких романтичних стосунків між нами немає. Ми просто подорожуємо разом! І ще одне маленьке уточнення: коли у мене відбудеться весілля, воно буде пишним і з розмахом. Ховати його в джунглях я точно ні від кого не буду", — підкреслила Барановська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, телеведуча Юлія Барановська розповіла про домашнє насильство з боку знаменитого ексфутболіста збірної Росії.

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