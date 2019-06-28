Зірка серіалу "Школа" завела мережу оголеним фото

Зірка популярного українського телесеріалу "Школа", актриса Ліза Василенко, яка прославилася роллю учениці Лоли, похвалилася витонченою фігурою в нижній білизні.
На фото актриса позує в чорному бікіні і короткій сорочці, демонструючи підтягнуту і спортивну фігуру. Так, фото вона поділилася в Instagram, де фоловери завалили дівчину компліментами і назвали її "стройняшкою".
"Нереальна", "Красиво і не пошло", "Топчик", – написали користувачі.
Instagram @ elizabethvasilenko
Instagram @ elizabethvasilenko
Instagram @ elizabethvasilenko
OBOZREVATEL пропонує інші відверті фото зірки:
Ліза Василенко
Instagram @ elizabethvasilenko
Ліза Василенко
Instagram @ elizabethvasilenko
Ліза Василенко
Instagram @ elizabethvasilenko
Ліза Василенко
Instagram @ elizabethvasilenko
Відзначимо, раніше Ліза Василенко зустрічалася з актором Олександром Петренко, який є її колегою по серіалу і виконує роль Паші. Пара розлучилася одразу після Дня закоханих, так як, за їхніми словами, відносини перестали приносити радість.
Як повідомляв OBOZREVATEL, серіал "Школа", що розповідає про життя сучасних підлітків, знімався в приміщенні навчального закладу, яке було відкрито екс-президентом України Віктором Януковичем.
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