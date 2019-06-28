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Зірка серіалу "Школа" завела мережу оголеним фото

1.6тЧитати матеріал російською

Зірка популярного українського телесеріалу "Школа", актриса Ліза Василенко, яка прославилася роллю учениці Лоли, похвалилася витонченою фігурою в нижній білизні.

На фото актриса позує в чорному бікіні і короткій сорочці, демонструючи підтягнуту і спортивну фігуру. Так, фото вона поділилася в Instagram, де фоловери завалили дівчину компліментами і назвали її "стройняшкою".

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Допіс, Поширення ᴇʟɪ ᴠᴀsɪʟᴇɴᴋᴏ 🐐 (@elizabethvasilenko)

"Нереальна", "Красиво і не пошло", "Топчик", – написали користувачі.

Зірка серіалу "Школа" завела мережу оголеним фото

Instagram @ elizabethvasilenko

Зірка серіалу "Школа" завела мережу оголеним фото

Instagram @ elizabethvasilenko

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Лорак засвітила груди та відзначилася дивним вчинком
Зірка серіалу "Школа" завела мережу оголеним фото

Instagram @ elizabethvasilenko

OBOZREVATEL пропонує інші відверті фото зірки:

Ліза Василенко

Ліза Василенко

Instagram @ elizabethvasilenko

Ліза Василенко

Ліза Василенко

Instagram @ elizabethvasilenko

Ліза Василенко

Ліза Василенко

Instagram @ elizabethvasilenko

Ліза Василенко

Ліза Василенко

Instagram @ elizabethvasilenko

Відзначимо, раніше Ліза Василенко зустрічалася з актором Олександром Петренко, який є її колегою по серіалу і виконує роль Паші. Пара розлучилася одразу після Дня закоханих, так як, за їхніми словами, відносини перестали приносити радість.

Як повідомляв OBOZREVATEL, серіал "Школа", що розповідає про життя сучасних підлітків, знімався в приміщенні навчального закладу, яке було відкрито екс-президентом України Віктором Януковичем.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Місце
Україна
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Прочитал заголовок...аля Гудкова...Вся сеть уже дрочит?
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