Зірка серіалу "Школа" завела мережу оголеним фото

Зірка популярного українського телесеріалу "Школа", актриса Ліза Василенко, яка прославилася роллю учениці Лоли, похвалилася витонченою фігурою в нижній білизні.

На фото актриса позує в чорному бікіні і короткій сорочці, демонструючи підтягнуту і спортивну фігуру. Так, фото вона поділилася в Instagram, де фоловери завалили дівчину компліментами і назвали її "стройняшкою".

"Нереальна", "Красиво і не пошло", "Топчик", – написали користувачі.

Instagram @ elizabethvasilenko

Instagram @ elizabethvasilenko

Новини Лорак засвітила груди та відзначилася дивним вчинком

Instagram @ elizabethvasilenko

OBOZREVATEL пропонує інші відверті фото зірки:

Ліза Василенко Instagram @ elizabethvasilenko

Ліза Василенко Instagram @ elizabethvasilenko

Ліза Василенко Instagram @ elizabethvasilenko

Ліза Василенко Instagram @ elizabethvasilenko

Відзначимо, раніше Ліза Василенко зустрічалася з актором Олександром Петренко, який є її колегою по серіалу і виконує роль Паші. Пара розлучилася одразу після Дня закоханих, так як, за їхніми словами, відносини перестали приносити радість.

Як повідомляв OBOZREVATEL, серіал "Школа", що розповідає про життя сучасних підлітків, знімався в приміщенні навчального закладу, яке було відкрито екс-президентом України Віктором Януковичем.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!