"Є тату?" Зірка серіалу "Школа" розбурхала мережу стриптизом на відео

Зірка популярного українського телесеріалу "Школа", актриса Ліза Василенко, опублікувала відео з перевдяганням, на якому засвітила оголені груди і тату в зоні бікіні.

Дівчина виклала ролик в Instagram, де вона міряє луки і переодягається, при цьому зацікавивши підписників тату в інтимному місці.

На відео Ліза танцює в білій білизні, при цьому засвітивши тату в зоні бікіні. Пізніше вона і зовсім зняла ліфчик, і приміряла рожеву сорочку. Її вона зав'язала вузлом без білизни, при цьому груди ледь не випали з сорочки.

Ліза Василенко Instagram @ elizabethvasilenko

Ліза Василенко Instagram @ elizabethvasilenko

Ліза Василенко Instagram @ elizabethvasilenko

"Дуже красива", "Чи не соромно?", "У тебе є тату?", – написали користувачі.

Instagram @ elizabethvasilenko

Instagram @ elizabethvasilenko

Instagram @ elizabethvasilenko

Instagram @ elizabethvasilenko

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