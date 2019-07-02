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"Є тату?" Зірка серіалу "Школа" розбурхала мережу стриптизом на відео

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Зірка популярного українського телесеріалу "Школа", актриса Ліза Василенко, опублікувала відео з перевдяганням, на якому засвітила оголені груди і тату в зоні бікіні.

Дівчина виклала ролик в Instagram, де вона міряє луки і переодягається, при цьому зацікавивши підписників тату в інтимному місці.

На відео Ліза танцює в білій білизні, при цьому засвітивши тату в зоні бікіні. Пізніше вона і зовсім зняла ліфчик, і приміряла рожеву сорочку. Її вона зав'язала вузлом без білизни, при цьому груди ледь не випали з сорочки.

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Ліза Василенко

Ліза Василенко

Instagram @ elizabethvasilenko

Ліза Василенко

Ліза Василенко

Instagram @ elizabethvasilenko

Ліза Василенко

Ліза Василенко

Instagram @ elizabethvasilenko

"Дуже красива", "Чи не соромно?", "У тебе є тату?", – написали користувачі.

"Є тату?" Зірка серіалу "Школа" розбурхала мережу стриптизом на відео

Instagram @ elizabethvasilenko

"Є тату?" Зірка серіалу "Школа" розбурхала мережу стриптизом на відео

Instagram @ elizabethvasilenko

"Є тату?" Зірка серіалу "Школа" розбурхала мережу стриптизом на відео

Instagram @ elizabethvasilenko

"Є тату?" Зірка серіалу "Школа" розбурхала мережу стриптизом на відео

Instagram @ elizabethvasilenko

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірка серіалу "Школа" завела мережу оголеним фото

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