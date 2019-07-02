"Є тату?" Зірка серіалу "Школа" розбурхала мережу стриптизом на відео

Зірка популярного українського телесеріалу "Школа", актриса Ліза Василенко, опублікувала відео з перевдяганням, на якому засвітила оголені груди і тату в зоні бікіні.
Дівчина виклала ролик в Instagram, де вона міряє луки і переодягається, при цьому зацікавивши підписників тату в інтимному місці.
"Льняні outfits" 🍡 1. Рожевий костюм @marisaysyes. Сережки - @zara Туфлі - @zara Сумка - @ blackwood.bags 2. Топ - @hm Спідниця - @bershkacollection Сережки - @hm 3. Сукня - @zara Сережки - @zara 4. Топ - @zara Штани - @bershkacollection Намисто - @zara Напиши в коментарях, який лук тобі сподобався більше? 👇🏽
На відео Ліза танцює в білій білизні, при цьому засвітивши тату в зоні бікіні. Пізніше вона і зовсім зняла ліфчик, і приміряла рожеву сорочку. Її вона зав'язала вузлом без білизни, при цьому груди ледь не випали з сорочки.
Ліза Василенко
Instagram @ elizabethvasilenko
Ліза Василенко
Instagram @ elizabethvasilenko
Ліза Василенко
Instagram @ elizabethvasilenko
"Дуже красива", "Чи не соромно?", "У тебе є тату?", – написали користувачі.
Instagram @ elizabethvasilenko
Instagram @ elizabethvasilenko
Instagram @ elizabethvasilenko
Instagram @ elizabethvasilenko
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