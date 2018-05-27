"Жувати і худнути": вчені зробили відкриття про один з продуктів

Жувальна гумка допомагає схуднути, якщо її використовувати під час ходьби.

До такого висновку прийшли японські вчені з університету Васеда, пише "Лента.ру".

У випробуваннях брали участь дві групи з 46 чоловіків і жінок у віці від 21 до 69 років. Перша група випробовуваних жувала дві жуйки під час ходьби протягом 15 хвилин. Друга група вживала порошок, що містить такі ж інгредієнти.

"Наше дослідження показало, що жування жуйки під час прогулянки збільшувало дистанцію і витрату енергії людей середнього віку, особливо у літніх чоловіків", - сказали автори дослідження.

В обох випадках фахівці вимірювали частоту серцевих скорочень, пройдену відстань і витрата енергії. З'ясувалося, що у учасників експерименту з першої групи частота серцевих скорочень була в два рази вище, ніж у представників контрольної групи.

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