Головна Новини
3 березня • оновлено в 11:49
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Жіночий журнал

Життя сина Маркл і Гаррі під загрозою: що трапилося

Читати матеріал російською

Колишній охоронець принцеси Діани Кен Уарфе повідомив, що над сином Меган Маркл і принца Гаррі, 9-місячним Арчі, нависла загроза.

Як передає Daily Star, таку заяву Уарфе зробив в інтерв'ю телепрограмі Good Morning Britain.

Меган Маркл і принц Гаррі з сином Арчі

Меган Маркл і принц Гаррі з сином Арчі

Getty

Зокрема, охоронець вважає, що після того, як Меган і Гаррі офіційно втратять титули й в Канаді припинять фінансувати їх безпеку, маленького Арчі можуть викрасти.

За словами Уарфе, королеві Єлизаветі II потрібно задуматися про те, щоб самій фінансувати безпеку Гаррі і Меган.

Принц Арчі

Принц Арчі

Getty

Крім того, чоловік переконаний, що герцогам слід відмовитися від послуг приватних охоронних фірм. На його думку, принцеса Діана загинула через те, що її припинила охороняти поліція:

"Ми знаємо, що трапилося з Діаною в 1997 році через те, що їй тоді не виділили достатньо охорони".

Меган Маркл і принц Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі

Getty

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Автор
Анна Міхно
Особи
принц Гаррі Меган Маркл
Місце
Великобританія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
9
2
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги