Життя сина Маркл і Гаррі під загрозою: що трапилося

Колишній охоронець принцеси Діани Кен Уарфе повідомив, що над сином Меган Маркл і принца Гаррі, 9-місячним Арчі, нависла загроза.

Як передає Daily Star, таку заяву Уарфе зробив в інтерв'ю телепрограмі Good Morning Britain.

Меган Маркл і принц Гаррі з сином Арчі Getty

Зокрема, охоронець вважає, що після того, як Меган і Гаррі офіційно втратять титули й в Канаді припинять фінансувати їх безпеку, маленького Арчі можуть викрасти.

За словами Уарфе, королеві Єлизаветі II потрібно задуматися про те, щоб самій фінансувати безпеку Гаррі і Меган.

Принц Арчі Getty

Крім того, чоловік переконаний, що герцогам слід відмовитися від послуг приватних охоронних фірм. На його думку, принцеса Діана загинула через те, що її припинила охороняти поліція:

"Ми знаємо, що трапилося з Діаною в 1997 році через те, що їй тоді не виділили достатньо охорони".

Меган Маркл і принц Гаррі Getty

Як повідомляв OBOZREVATEL :

раніше Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження;

таке рішення герцогів Сассекських викликало хвилю розмов в пресі і, за даними ЗМІ, спровокувало розколу Віндзорської династії;

через своэ рішення відмовитися від королівських повноважень Гаррі і Меган позбудуться фінансування з держбюджету. Стало відомо, скільки грошей вони втратять.

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