Жінкам на замітку: з'ясувалося, як стрес впливає на стать майбутньої дитини

Американська психологиня Кетрінг Монг вивчила вплив різних видів стресу на перебіг вагітності і виявила, що емоційне напруження впливає на співвідношення хлопчиків і дівчаток серед новонароджених.

Монг протестувала 187 вагітних жінок у віці від 18 до 45 років, які регулярно заповнювали анкети, вели щоденник і проходили медичні обстеження. Про це повідомляє німецьке видавництво Süddeutsche Zeitung.

"Вчена разом зі своїми колегами розділила дам на три групи: 17% із них повідомляли про негативні думки, відчували себе надмірно напруженими, демонстрували симптоми депресії легкого або середнього ступеня чи страждали від тривожних станів. Приблизно у такої ж кількості жінок спостерігалися ознаки фізичного навантаження, наприклад, підвищений кров'яний тиск, а також схильність вживати більше їжі, ніж їм було необхідно. Решта вагітні були здоровими і виступили як контрольна група", – передає видання.

Результати показали, що жінки, які відчували стрес під час вагітності, мали більше ускладнень при пологах, ніж інші. У групі, яка відрізнялася більшим фізичним навантаженням, частіше відбувалися передчасні пологи, 22% дітей з'явилися на світ до 37 тижня вагітності.

Немовля pixabay.com

Монк також вдалося показати кореляцію стресу зі статтю новонародженої дитини.

"У групі здорових матерів 56% дітей були чоловічої статі, при цьому серед жінок, що зазнавали психологічного стресу, тільки 40% народили хлопчиків, а серед вагітних, що зазнавали фізичнго стресу, таких було 31%", – констатувала психолог.

Як писав OBOZREVATEL, понад мільйон сімей в Україні сьогодні не має дітей.

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