Перша леді України Олена Зеленська здивувала мережу незвичайною зачіскою, з якою вона з'явилася на Міжнародному форумі "Україна на шляху до подолання домашнього і гендерно зумовленого насильства" в Києві.

Відповідні фото були опубліковані на її офіційній сторінці Instagram і на сайті Офісу президента. На них Зеленська позувала в білій сорочці та чорній спідниці. Також у неї було розпущене волосся і дві косички на скронях.

Олена Зеленська Фото: instagram/olenazelenska_official

Олена Зеленська Фото: instagram/olenazelenska_official

Олена Зеленська Фото: instagram/olenazelenska_official

Олена Зеленська Фото: instagram/olenazelenska_official

Зазначимо, що багато користувачів прийшли в захват від нової зачіски Зеленської. Вони засипали її компліментами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно перша леді України з'явилася на обкладинці грудневого випуску українського Vogue. У мережі пізніше показали унікальні кадри зі зйомок.

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