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20 лютого • оновлено в 17:30
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Зеленська здивувала мережу незвичайною зачіскою: опубліковані фото

3.1т
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Перша леді України Олена Зеленська здивувала мережу незвичайною зачіскою, з якою вона з'явилася на Міжнародному форумі "Україна на шляху до подолання домашнього і гендерно зумовленого насильства" в Києві.

Відповідні фото були опубліковані на її офіційній сторінці Instagram і на сайті Офісу президента. На них Зеленська позувала в білій сорочці та чорній спідниці. Також у неї було розпущене волосся і дві косички на скронях.

Олена Зеленська

Олена Зеленська

Фото: instagram/olenazelenska_official

Олена Зеленська

Олена Зеленська

Фото: instagram/olenazelenska_official

Олена Зеленська

Олена Зеленська

Фото: instagram/olenazelenska_official

Олена Зеленська

Олена Зеленська

Фото: instagram/olenazelenska_official

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Зазначимо, що багато користувачів прийшли в захват від нової зачіски Зеленської. Вони засипали її компліментами.

Зеленська здивувала мережу незвичайною зачіскою
Зеленська здивувала мережу незвичайною зачіскою
Зеленська здивувала мережу незвичайною зачіскою
Зеленська здивувала мережу незвичайною зачіскою

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно перша леді України з'явилася на обкладинці грудневого випуску українського Vogue. У мережі пізніше показали унікальні кадри зі зйомок.

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Автор
Крістіна Долматова
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