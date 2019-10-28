Загрожує трудоголікам: з'ясувалася несподівана причина облисіння

Стрес від роботи може стати причиною уповільнення росту волосся у чоловіків. А ризики облисіння подвоюють часті перепрацювання.

До такого висновку дійшли корейські дослідники з Університету Сонгюнгван. Про це повідомляє видання Medical Daily.

Зазначається, що в дослідженні, яке тривало з 2013-го по 2017 рік, взяли участь понад 13 тис. чоловіків віком 20-59 років. Їх розділили на три групи. Так, перша працювала приблизно 40 годин, друга — майже 52, а третя — більше 52 годин на тиждень. Водночас до уваги бралися й інші чинники, зокрема, освіта, сімейний стан і шкідливі звички.

Облисіння у чоловіків narodna-pravda.ua

У результаті з'ясувалося, що чоловіки, які працювали понад 52 години на тиждень, страждають облисінням удвічі частіше, ніж ті, котрі працювали за стандартним 40-годинним графіком.

На думку вчених, стрес, який виникає через надмірну роботу, здатний викликати гормональні зміни у шкірі голови й уповільнити ріст волосяних фолікулів. Крім цього, імунна система через стрес може й сама почати атакувати волосяний покрив.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, що облисіння у чоловіків на 80% залежить від переданих генів, а не від забруднення навколишнього середовища чи стресу. Так, гени, які відповідають за облисіння, містяться у Х-хромосомі, яку чоловіки успадковують тільки від матері. Тому раніше і вважали, що якщо батько лисий, то синам це не загрожує.

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