Зачіски на 1 вересня: стильні варіанти укладок для дівчаток

1 вересня – відповідальне заняття для мам, адже у дітей цього дня важлива подія.

Особливо, якщо йдеться про першокласників. OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, яку зачіску можна зробити дівчинці на 1 вересня 2019 року.

зачіски poleznoe

Вже не перший рік на вершині популярності – косички. Існує безліч варіантів, як заплести волосся таким чином, щоб всі однокласниці заздрили.

Відмінним варіантом є "Водоспад". Він дозволить дівчинці залишатися з розпущеним волоссям, при цьому зачіска буде ошатною. Що треба зробити: промити голову, зробити проділ на одну сторону.

Далі найвідповідальніше: поділити частину волосся біля чола на три прядки. Зробити перший рядок. Крайню від потилиці прядку переплести по верху із середньою, вона стане сама середньою. Потім крайню від чола переплести з тією, що знаходиться всередині. Відпустити прядку, яка виявилася крайньою від чола, дві інші тримати в руці. Поруч з відпущеною прядкою взяти нову і повторити процедуру. Урізноманітнити зачіску можна завивкою, а додати всілякі квіточки, шпильки і бантики.

Відео: як заплести "Водоспад"

Ще один відмінний варіант – "Французькі косички". Вони підійдуть під волосся будь-якої довжини. Потрібно зробити центральний проділ, ретельно розчесати волосся. Підготувати заснування першої коси. Для цього виділити в передній частині голови від чола і вглиб до верхівки приблизно на 5 см трикутну секцію, відокремити її пальцями від основної маси волосся. Розділити її на три прядки і зробити першу ланку.

Далі потрібно використовувати незадіяну частину, додаючи нові прядки до плетіння. Внизу краще закріпити гумкою, яка зливатиметься за кольором з волоссям. Зате по довжині голови можна додати бантики, гарні шпильки і шпильки з перлами. Хоча й без доповнення зачіска виглядатиме дуже святково.

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Відео: як заплести "Французькі косички"

"Риб'ячий хвіст" також ідеально підійде на 1 вересня, проте він добре виглядає тільки для довгого волосся. Чисте волосся потрібно ретельно розчесати, розділити на дві рівні частини.

Взяти одну маленьку прядку і навхрест покласти на протилежну, потім повторити процедуру у зворотному порядку, поки не закінчиться довжина. Закріпити гумкою. Гармонійною прикрасою для такої зачіски є квіти. Хоча можна і традиційні бантики.

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Відео: як заплести "Риб'ячий хвіст"

Як повідомляв OBOZREVATEL, старшокласницям підійдуть зачіски "Мальвинка-пучок", низький хвіст, ефект мокрого волосся і легкі хвилі. Як це виглядає, можна подивитися за посиланням.

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