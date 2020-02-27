Yves Rocher презентували проривну технологію у світі anti-age

Компанія Yves Rocher презентувала нову гаму продуктів, що дозволяють домогтися дивовижних результатів у боротьбі з глобальними віковими змінами шкіри - втратою пружності, опущеннням верхньої повіки і появою глибоких зморшок. Революційний прорив у виробництві антивікової косметики став можливим після відкриття рослини, здатної чинити вражаючий ліфтинг-ефект.

Нова гамма продукції Lifting Végétal містить екстракт дикої рослини Ajuga reptans (друга назва – Дівоча Краса). Непоказна на вигляд, вона має вражаючу живучість, витривалість і здатність рости і розмножуватися у будь-яких кліматичних умовах. Своєю живучістю, як з'ясували експерти Yves Rocher, Дівоча Краса завдячує особливій макромолекулі, яка за структурою збігається з колагеном людини. І експерти Yves Rocher за допомогою сучасних біотехнологічних процесів зуміли вилучити цю макромолекулу, отримавши унікальний концентрат, якийлегко асимілюється зі шкірою – і володіє високою ефективністю у боротьбі з глобальними віковими змінами шкіри.

"Ця високотехнологічна методика дозволила зберегти природні ресурси і дбайливо ставитися до навколишнього середовища, так як при її використанні немає необхідності вирощувати велику кількість рослин", - підкреслюють у компанії.

Концентрат колагену з дикоїрослини Дівоча Краса, згідно з дослідженнями, допоможе відновити структуру і поліпшить тургор шкіри, зміцнить її каркас. А також посилить клітинну активність, підвищить натяг клітинної мембрани на 19%, а синтез еластину – на 27%.

Гамма Lifting Végétal представлена 5 продуктами. Стар-продукт гами "Ліфтинг і Зміцнення" – Концентрована Сироватка для Обличчя і Шиї – діє на клітинному рівні, завдяки чому вже за місяць використання зморшки стають менш помітними, а тургор і тонус шкіри відновлюється.

Також у лінії представлені Денний і Нічний креми, які допоможуть зменшити зморшки, зміцнити шкіру на клітинному рівні і відновити її об’єм.

Зменшення зморшок після місячного використання кремів гами відзначили 100% жінок, які брали участь у тестуванні.

Флюїд-Хайлайтер додасть шкірі природного сяйва і чинить миттєвий ефект: видимі зморшки стають візуально менш помітними вже при першому нанесенні продукту.

А Крем-Гель для Контура Очей не тільки освіжає шкіру навколо очей, а й миттєво знімає набряки.

При цьому у виробництві гами Lifting Végétal компанія Yves Rocher дотрималася своїх головних принципів: натуральність (до 98% компонентів – натуральні, а інгредієнти тваринного походження і мінеральні масла не використовуються взагалі); екологічність (всі упаковки підлягають вторинній переробці) і безпека (як і вся продукція компанії, гамма Lifting Végétal схвалена дерматологами і офтальмологами, а ефективність – доведена дослідженнями).

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