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7 жовтня • оновлено в 18:13
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"Який милий!" Син принца Вільяма вперше відвідав футбол і викликав захват у мережі. Відео

17.1т Читати матеріал російською

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон та принц Вільям 5 жовтня вперше привели діточок принца Джорджа й принцесу Шарлотту на футбольний матч.

Шарлотта, Міддлтон, Джордж і принц Вільям

Шарлотта, Міддлтон, Джордж і принц Вільям

instagram / kensingtonroyal

Як повідомляє Daily Mail, улюблена команда королівського тата "Астон Вілла", борючись із "Норвіч Сіті", здобула перемогу з рахунком 5:1, що дуже порадувало хлопчика (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Королівська родина на футболі – Джордж щасливий

Королівська родина на футболі – Джордж щасливий

Daily Mail / Jason Dawson

Зокрема, сімейство прийшло підтримати футболістів на місцевий стадіон Керроу-роуд. Принц Джордж був одягнений у спеціальну футболку із зображенням м'яча. Хлопчик був щасливий, що йому показали неймовірну гру.

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З його обличчя не сходила усмішка, а вболівав за улюблену команду тата він так, як цього не робили оточуючі королівську сім'ю особи. Користувачів і шанувальників сімейства розчулила грайлива дитина. У коментарях поведінка хлопчика викликала ажіотаж: "Який милий", "Крихітка", "Щаслива дитина", "Супер фанат", – відреагували шанувальники.

Щасливий принц Джордж на футболі

Щасливий принц Джордж на футболі

Daily Mail / Jason Dawson

"Який милий!" Син принца Вільяма вперше відвідав футбол і викликав захват у мережі. Відео
"Який милий!" Син принца Вільяма вперше відвідав футбол і викликав захват у мережі. Відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно принцеса Шарлотта приголомшила педагога в школі, заявивши, що скоро мама народить для дівчинки сестричку.

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Особи
принц Джордж принц Вільям принцеса Шарлотта Кейт Міддлтон
Місце
Великобританія
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