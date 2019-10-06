"Який милий!" Син принца Вільяма вперше відвідав футбол і викликав захват у мережі. Відео

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон та принц Вільям 5 жовтня вперше привели діточок принца Джорджа й принцесу Шарлотту на футбольний матч.

Шарлотта, Міддлтон, Джордж і принц Вільям instagram / kensingtonroyal

Як повідомляє Daily Mail, улюблена команда королівського тата "Астон Вілла", борючись із "Норвіч Сіті", здобула перемогу з рахунком 5:1, що дуже порадувало хлопчика (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Королівська родина на футболі – Джордж щасливий Daily Mail / Jason Dawson

Зокрема, сімейство прийшло підтримати футболістів на місцевий стадіон Керроу-роуд. Принц Джордж був одягнений у спеціальну футболку із зображенням м'яча. Хлопчик був щасливий, що йому показали неймовірну гру.

З його обличчя не сходила усмішка, а вболівав за улюблену команду тата він так, як цього не робили оточуючі королівську сім'ю особи. Користувачів і шанувальників сімейства розчулила грайлива дитина. У коментарях поведінка хлопчика викликала ажіотаж: "Який милий", "Крихітка", "Щаслива дитина", "Супер фанат", – відреагували шанувальники.

Щасливий принц Джордж на футболі Daily Mail / Jason Dawson

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно принцеса Шарлотта приголомшила педагога в школі, заявивши, що скоро мама народить для дівчинки сестричку.

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