Неділя, 27 жовтня, — це 300-й день року. В Україні відзначаються Міжнародний день тещі і День автомобіліста, а православні християни шанують Параскеву Грязницю.

OBOZREVATEL зібрав інформацію про важливі події в історії, а також обряди та прикмети цього дня.

Які свята відзначають 27 жовтня: що не можна робити

27 жовтня — Міжнародний день тещі

Так, одним із найбільш незвичайних і, ймовірно, не всім до вподоби зятям, є День тещі. Хоча він поки не має статусу офіційного, але вже став дуже популярним у багатьох країнах. "Тещине свято" бере свій початок із 1930-х років у США — там воно зародилося спершу як жарт, за однією з версій — як альтернатива Дню матері. Але з кожним роком святкування набувало все більшої кількості шанувальників, до того ж і в інших країнах.

Як свято День тещі почали відзначати з 1934 року — з "легкої подачі" редактора однієї з техаських газет. Кажуть, що він просто вигадав його, заявивши, ніби теща — це друга мама, і було б дуже справедливо, щоб вона мала свій "професійний день".

27 жовтня — Міжнародний день тещі

Зазначається, що спершу дату свята встановили навесні, але з часом вона перемістилася на четверту неділю жовтня. За традицією, День тещі відзначається у колі сім'ї. Шанування других мам у багатьох країнах світу має свої давні традиції. Наприклад, у племен, які населяли територію сучасної Америки, до тещ ставилися по-особливому — без дозволу зять не мав права ні заговорювати, ні підходити до неї, ні навіть торкатися до її речі. Але водночас і тещі не було дозволено втручатися у справи чоловіка її доньки, зокрема давати йому поради.

Варто підкреслити, що слово "теща" походить від дієслова "втішати".

27 жовтня — Міжнародний день тещі

Міжнародний день тещі — привітання у віршах і прозі

Не кожному зятю, повірте, везе, Що теща його кісточки не гризе! Мені, слава Богу, із цим пощастило, Бо теща у мене і добра і мила!

Тому я Вас, тещо, обожнюю прямо, З любов’ю й повагою кличу Вас мамо! Хай тільки добро Вам дарує весь світ! Вітаю Вас, мамо! Від зятя привіт!

***

Всіх благ земних я Вам бажаю, Хай не приходить в хату зло, Найкращі квіти Вам дарую За щирість і тепло.

***

Хай усмішка в очах Ваших іскриться Пісень веселих грає водограй, Нехай весна в квіту присниться І щастя переллється через край.

Від усієї душі бажаю щастя, любові, здійснення мрій! Нехай життя, як яскрава мозаїка, складається зі світлих фарб радості, незабутніх подій, а кожен новий день дарує успіх і чудовий настрій!

Крім цього, 27 жовтня відзначають своє професійне свято — День автомобіліста і дорожника — автолюбителі, далекобійники, працівники автотранспортних підприємств і всі, хто не уявляє свого життя без керма і дороги.

27 жовтня — День автомобіліста і дорожника

Традиційно святкування припадає на останню неділю жовтня. Напередодні Дня автомобіліста OBOZREVATEL зібрав інформацію про його історію та традиції.

Прикмети і обряди 27 жовтня — що можна і не можна робити цього дня

За народним календарем 27 жовтня відзначається пам'ять святої Параскеви Сербської, котра жила в 11 столітті.

Вона народилася у місті Епіват на березі Мармурового моря у тій же сім'ї, що і святитель Ефімії, єпископ Мадітоса. Коли померли її батьки, дівчина вирішила роздати свою спадщину бідним. Сама ж вирушила до Константинополя і прийняла чернечий постриг. Здійснивши паломництво до Святої землі, вона оселилася у Йорданській долині, а за два роки до смерті — повернулася на батьківщину, де і померла.

Вважається, що мощі Параскеви славляться численними чудесами, які творилися поряд із ними.

Часто Параскеву називають Грязницею — оскільки цього дня псується погода і починають іти сильні дощі. Раніше під час цього свята задобрювали домового — на ніч для нього залишали їжу в дворі. Існувало повір'я, що домовик захищає від хвороб худобу, тому з ним потрібно встановити хороші взаємини.

27 жовтня — День святої Параскеви Сербської (Параскеви Грязниці)

Ще у день святої Параскеви заборонялося голосно сміятися, а жінкам не можна було розчісувати волосся, щоб не накликати на себе біду.

Прикмети 27 жовтня:

Сильний дощ на Параску — незабаром випаде сильний сніг. Голосно кричать ворони — буде відлига. Сніг лежить на Параску — в травні буде сильна негода.

Раніше, з нагоди "Дня водія", який відзначають 27 жовтня, OBOZREVATEL пропонував читачеві побачити, які автомобілі воліють українські знаменитості.

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