"Якби не фотошоп": Камінська викликала ажіотаж у мережі новим фото

Українська співачка, солістка групи "НЕангели" Слава Камінська здивувала яскравими фото і викликала ажіотаж у мережі.

Так, артистка позує в купальнику з ідеальною талією і плоским животом. Фото Камінська розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Лише за кілька годин опублікований знімок зібрав майже 30 тис. лайків.

"Якби не фотошоп живота, було б ідеально", "Перебір із фотошопом живота...", "Одразу видно, що в області живота відкоректовано, прес і талія", – стали писати під знімком.

Instagram@babaslavka

Instagram@babaslavka

"Яка запальна недільна мама", "Фігура вогонь", "Красуня", "Супер МАМА", "Дуже красива, є до чого прагнути", – не заспокоїлися шанувальники.

Instagram@babaslavka

Instagram@babaslavka

Як повідомляв OBOZREVATEL, інформація про розлучення Слави й Едгара з'явилася 5 червня. На сайті суду було зафіксовано, що засідання щодо розірвання шлюбу заплановано на 12 червня. А документи нібито подавав її чоловік Едгар Камінський.

Незадовго до цього Камінська давала інтерв'ю і ділилася цілком щасливими фотографіями. Наприклад, співачка захопила фанатів знімком, на якому позувала в окулярах і чорному злитому купальнику з глибоким декольте.

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