"Яка красуня!" 42-річна Кравець з "Кварталу" показала доньку

Зірка студії " Квартал 95 " Олена Кравець показала шанувальникам, як виглядає її 16-річна дочка Марія.
У Instagram Кравець опублікувала знімок, на якому дівчина позує з дельфінами. Як уточнила 42-річна актриса, її сім'я відпочивала в Одесі.
Користувачі мережі в коментарях вказали на велику схожість у зовнішності. "Яка Маша красуня!" "Так на вас схожа", "Я подумала, що це ви", "Ваша дочка дуже схожа на вас, ніби ви в молодості", "Як же ви схожі", - пишуть вони.
Марія Кравець
OBOZREVATEL пропонує ознайомитись з іншими знімки дочки Кравець.
Марія Кравець
Марія Кравець
Марія Кравець
Марія Кравець
Марія Кравець
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олена Кравець вразила шанувальників спокусливим образом, позуючи перед камерою в міні-сукні.
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