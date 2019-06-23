"Яка красуня!" 42-річна Кравець з "Кварталу" показала доньку

Зірка студії " Квартал 95 " Олена Кравець показала шанувальникам, як виглядає її 16-річна дочка Марія.

У Instagram Кравець опублікувала знімок, на якому дівчина позує з дельфінами. Як уточнила 42-річна актриса, її сім'я відпочивала в Одесі.

Користувачі мережі в коментарях вказали на велику схожість у зовнішності. "Яка Маша красуня!" "Так на вас схожа", "Я подумала, що це ви", "Ваша дочка дуже схожа на вас, ніби ви в молодості", "Як же ви схожі", - пишуть вони.

Марія Кравець instagram

OBOZREVATEL пропонує ознайомитись з іншими знімки дочки Кравець.

Марія Кравець instagram

Марія Кравець instagram

Марія Кравець instagram

Марія Кравець instagram

Марія Кравець instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олена Кравець вразила шанувальників спокусливим образом, позуючи перед камерою в міні-сукні.

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