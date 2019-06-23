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"Яка красуня!" 42-річна Кравець з "Кварталу" показала доньку

1.1тЧитати матеріал російською

Зірка студії " Квартал 95 " Олена Кравець показала шанувальникам, як виглядає її 16-річна дочка Марія.

У Instagram Кравець опублікувала знімок, на якому дівчина позує з дельфінами. Як уточнила 42-річна актриса, її сім'я відпочивала в Одесі.

Користувачі мережі в коментарях вказали на велику схожість у зовнішності. "Яка Маша красуня!" "Так на вас схожа", "Я подумала, що це ви", "Ваша дочка дуже схожа на вас, ніби ви в молодості", "Як же ви схожі", - пишуть вони.

Новини
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Марія Кравець

Марія Кравець

instagram

"Яка красуня!" 42-річна Кравець з "Кварталу" показала доньку
"Яка красуня!" 42-річна Кравець з "Кварталу" показала доньку
"Яка красуня!" 42-річна Кравець з "Кварталу" показала доньку
"Яка красуня!" 42-річна Кравець з "Кварталу" показала доньку
"Яка красуня!" 42-річна Кравець з "Кварталу" показала доньку
"Яка красуня!" 42-річна Кравець з "Кварталу" показала доньку

OBOZREVATEL пропонує ознайомитись з іншими знімки дочки Кравець.

Марія Кравець

Марія Кравець

instagram

Марія Кравець

Марія Кравець

instagram

Марія Кравець

Марія Кравець

instagram

Марія Кравець

Марія Кравець

instagram

Марія Кравець

Марія Кравець

instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олена Кравець вразила шанувальників спокусливим образом, позуючи перед камерою в міні-сукні.

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Особа
Олена Кравець
Місце
УкраїнаОдеса
Тег
95 Квартал
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