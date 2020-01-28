Як зрозуміти, що ви старієте завчасно: три несподіваних ознаки

Перші ознаки старіння – це те, з чим кожна жінка хоче мати справу якомога пізніше. Але, на жаль, не всім щастить, і їх наздоганяє передчасне старіння.

Як зрозуміти, що ви старієте завчасно – розповів "Рамблер".

Фото: journal.avers3.com

Тонка шкіра

Якщо ви помітили, що шкіра на руках стала тонкою і сухою, і до того ж через неї просвічують вени, це вірна ознака передчасного старіння, якщо вам ще немає 30 років. Якщо ж руки виглядали так все життя, переживати з цього приводу не варто.

Фото: jlica.ru

Зайва вага

Також якщо зайві кілограми у вас накопичуються виключно в області талії та живота – варто звернутися до фахівця. Такий симптом сигналізує про те, що ваш організм став гірше функціонувати.

Фото: total.kz

Синці та подряпини

Якщо вам менше ніж 45 років, але при цьому синці на шкірі виникають від найменшого удару і довго не проходять – це свідчить про передчасне старіння організму. Те ж саме медики кажуть і про подряпини.

Фото: gb4miass74.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно вчені назвали фрукт, який здатний сповільнювати процеси старіння в організмі. Він росте переважно в Китаї та Таїланді.

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