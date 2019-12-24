Як зрозуміти, що дівчина вас хоче: 7 вірних ознак

Сексологиня й авторка Youtube-каналу про стосунки Надя Бокоді назвала сім ознак того, що дівчина хоче чоловіка.

Як цитує експерта Daily Star, жінки часто не демонструють свою зацікавленість, тому чоловікам потрібно знати, як розшифрувати знаки.

Cosmo.ru

Вона чепуриться при вас

Якщо у вашій присутності дівчина починає поправляти зачіску або одяг, а також стежить за поставою — це вірна ознака зацікавленості.

Вона вважає вас смішним

Також про те, що ви сподобалися дівчині, говорить і той факт, якщо вона сміється з ваших жартів голосніше за інших.

Tv.ua

Вона час від часу дивиться на вас

Дівчина, яка зацікавилася вами, буде стріляти очима, допоки ви не звернете на неї увагу.

Вона йде на тактильний контакт

Якщо дівчина ненароком доторкається до вашої руки або навіть одягу, знайте: ваші шанси явно високі.

theladies.ru

Вона шукає спілкування з вами

Будь-яку можливість зайвий раз поговорити з вами буде використовувати дівчина, якій ви сподобалися.

Вона робить вам компліменти

Компліменти можуть виражатися не тільки в словах, але і в міміці і жестах.

Вона часто пише вам повідомлення

Звичайно, самі по собі повідомлення — можуть нічого не значити. Однак разом з іншими ознаками, це може сказати багато явну симпатію.

Cosmo.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що вчені розкрили секрет знайомств чоловіків з жінками.

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