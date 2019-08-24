Як залишатися молодою і сексуальною: 63-річна бабуся розкрила секрет привабливості

Мешканка австралійського міста Мельбурн Леслі Максвелл розказала, як їй вдається в 63 роки залишатися "молодою" і привабливою для чоловіків.

Так, за словами жінки, вся справа в правильному харчуванні і регулярних тренуваннях в спортзалі, повідомляє The Sun.

"У мене завжди був великий інтерес до здоров'я та фітнесу, і я була сповнена рішучості знайти спосіб виглядати і відчувати себе молодше. І ось зараз я займаюся п'ять разів на тиждень протягом години, роблю станову тягу, присідання, прес, жим від грудей і інші вправи. А також я максимально відмовилася від нездорової їжі. Зараз я набагато щасливіша і впевненіша в собі, ніж коли була молодшою", — розповіла Максвелл.

Леслі Максвелл Фото з Instagram

Леслі Максвелл Фото з Instagram

Леслі Максвелл Фото з Instagram

Леслі Максвелл Фото з Instagram

Зазначимо, що Леслі зараз є професійним фітнес-тренером. У вільний час "вічно молода" бабуся виховує трьох онуків.

Леслі Максвелл Фото з Instagram

Леслі Максвелл Фото з Instagram

Леслі Максвелл Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 40-річна каліфорнійка Еліс Васкес, яка вже є бабусею і виховує трьох онуків, вразила шанувальників пікантним знімком.

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