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4 лютого • оновлено в 04:20
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Як закохати в себе людину: названо п'ять безвідмовних "фішок"

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Щоб закохати в себе людину, достатньо всього лише докласти трішки зусиль. Головне, щоб між вами та об'єктом любові була базова симпатія, мінімальне почуття комфорту. А розкрутити ці емоції, не стане проблемою.

Про топ-5 безвідмовних "фішока", які допоможуть завойовувати чуже серце – розповів WomanHit.

Головна зброя – посмішка

Як закохати в себе людину: названо п'ять безвідмовних "фішок"

Фото: harakter.pro

Вираз "кохання з першого погляду" можна сміливо перефразувати як "кохання з першої усмішки". Зазначається, що саме посмішка, якою людина зустрічає потенційного партнера, – вирішальний фактор у питанні подальшого спілкування. Це відбувається навіть до того, як ви обміняєтеся декількома словами.

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Закоханий погляд

Як закохати в себе людину: названо п'ять безвідмовних "фішок"

Фото: sunduk-shop.blogspot.com

Ще один легкий спосіб закохати в себе людину – загадково посміхнутися їй, утримати погляд, а потім різко відвести від співрозмовника. Потім ви побачите або у відповідь симпатію, або повну байдужість і зрозумієте все самі.

Пряма постава

Як закохати в себе людину: названо п'ять безвідмовних "фішок"

Фото: eva.ru

Як тільки ви випрямите спину і відведете трохи назад плечі, ваша зовнішність миттєво перетвориться. Ви будете виглядати більш привабливо і впевнено. А люди, задоволені собою, як відомо, привертають підвищену увагу навколишніх – за ними буквально хочеться тягнутися.

Відверта розмова

Як закохати в себе людину: названо п'ять безвідмовних "фішок"

Фото: krasotka.postimees

На першій зустрічі вам навряд чи вдасться поговорити відверто. Зате після декількох побачень ви точно зможете знайти спільну мову і перейти від розповідей кумедних історій до більш інтимних розмов. І коли людина почне вам розповідати про свої мрії або життєві перипетії, можете бути впевненими – ви стали для неї кимось особливим.

Легкі торкання

Як закохати в себе людину: названо п'ять безвідмовних "фішок"

Фото: onelove.su

У психологів є таємний прийом, який працює безвідмовно. Щоб здобути прихильність людини, яка вам подобається, при зустрічі потрібно злегка торкнутися передпліччя її правої руки. Головне, щоб сама людина цього не помітила. Також можна періодично взяти під руку або обійняти її на прощання.

Раніше OBOZREVATEL склав список знаків Зодіаку, які закохуються швидше за інших. Подробиці читайте тут.

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Автор
Крістіна Долматова
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