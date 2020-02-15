Величезні вії і "утячі селфі": як виглядає дівчина з найбільшими губами в світі. фото

22-річна дівчина з Болгарії Андреа Іванова визнана користувачами мережі володаркою найбільших губ у світі.

Так, вона перенесла понад 15 ін'єкцій гіалуронової кислоти в губи за минулий рік, і все заради того, щоб отримати бажаний титул. Зазначимо, що за словами дівчини, їй вдалося досягти ідеалу краси, і вона дуже задоволена своєю зовнішністю (фото до і після змін дивіться нижче).

Андреа Іванова Фото: instagram/andrea.andrea345

Андреа Іванова Фото: instagram/andrea.andrea345

Андреа Іванова до і після Фото: instagram/andrea.andrea345

"Я відчуваю себе дуже добре і дуже щаслива з моїми новими губами, тому що з ними я виглядаю гарніше. Я відвідала майже всі клініки для естетичних процедур в Софії (Болгарія), і вставила в мої губи майже всі види наповнювачів для них. Я не рахую гроші за ці процедури. Я точно не знаю, скільки витратила на свої губи".

Андреа Іванова до і після Фото: instagram/andrea.andrea345

Андреа Іванова Фото: instagram/andrea.andrea345

Андреа Іванова Фото: instagram/andrea.andrea345

Андреа Іванова Фото: instagram/andrea.andrea345

Зазначимо, що в Андреа є своя власна сторінка в Instagram з 28 тисячами підписників. Вона там публікує фотографії своїх великих губ, за які одержує величезну кількість негативних коментарів. Однак є й ті, хто хвалить дівчину за її унікальний вигляд.

Андреа Іванова Фото: instagram/andrea.andrea345

Андреа Іванова Фото: instagram/andrea.andrea345

Андреа Іванова Фото: instagram/andrea.andrea345

Андреа Іванова Фото: instagram/andrea.andrea345

Андреа Іванова Фото: instagram/andrea.andrea345

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська красуня і модель Марія Оз була визнана користувачами мережі володаркою найбільших очей у світі.

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