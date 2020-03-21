Як вичислити чоловіка-зрадника: названо головну ознаку

Психотерапевт і сексолог Олександр Полєєв назвав головні ознаки чоловіків, які схильні до зрад.

Про це експерт розповів в інтерв'ю НСН.

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Так, часто невірними виявляються чоловіки, які занадто зациклені на своєму зовнішньому вигляді, зокрема, регулярно відвідують перукарні.

"Густа щетина, яка змушує деяких чоловіків дуже часто ходити в перукарні, іноді така жорстка, що її потрібно голити тільки небезпечною бритвою і за допомогою фахівця. А ось причина такої жорсткої щетини – підвищений тестостерон, ймовірно, що саме від цього вони можуть частіше зраджувати. Часті відвідувачі перукарень – це чоловіки, які доглядають за собою. І серед них відсоток людей, у яких є коханки, очевидно, вище, ніж у рідкісних відвідувачів салонів краси", – говорить Полєєв.

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Крім того, невірними частіше виявляються і ті чоловіки, які часто відвідують магазини одягу:

"Те ж саме стосується магазинів одягу – за статистикою, у тих, хто часто туди ходить, у того і жінок більше".

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