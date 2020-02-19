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19 лютого • оновлено в 04:48
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Як розпізнати бабія: топ-5 ознак невірного чоловіка

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Для будь-якої жінки немає нічого гіршого, ніж стати черговою жертвою легковажного і несерйозного чоловіка. Відносини з ним не можуть принести їй нічого, крім страждань, переживань і втраченого часу.

Тому дуже важливо навчитися розпізнавати та відваджувати від себе таких залицяльників. Про те, які ознаки видають в чоловікові бабія – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Як розпізнати бабія: топ-5 ознак

Фото: edinstvennaya.ua

Вінмайстер компліментів

Засипає дівчину приємними словами з ніг до голови. Для ніжностей йому не потрібні приводи. Просто бабій знає: дівчина любить вухами й вміло цим користується.

Як розпізнати бабія: топ-5 ознак

Фото: wday.ru

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Не розповідає багато про себе

Хоча він і любитель поговорити, вам буде здаватися, що ви нічого не знаєте про нього зовсім. Також він уникає прямих запитань про інших дівчат, виправдовуючись, що на даний момент його цікавите тільки ви.

Як розпізнати бабія: топ-5 ознак

Фото: soulblog.ru

Не будує планів

Бабії завжди ухильно відповідають на запитання на кшталт "коли ми зустрінемося наступного разу?" І не тому, що вони проти зустрічі, а тому що вони самі не знають, з ким і в чиєму ліжку опиняться наприкінці вечора.

Як розпізнати бабія: топ-5 ознак

Фото: kolobok.ua

Він забудькуватий

Бабії, як правило, не дуже уважні до того, що ви їм розповідаєте, і вони з легкістю можуть сплутати одну свою партнерку з іншою. До речі, саме тому вони рідко називають своїх подруг по імені.

Як розпізнати бабія: топ-5 ознак

Фото: soulblog.ru

Миттєво закохує в себе

Ви млієте від такого чоловіка з перших секунд – це той гачок, на який вони чіпляють всіх жінок. Бабії відключають логіку і тиснуть на приємні емоції.

Як розпізнати бабія: топ-5 ознак

Фото: ellex.net

Раніше OBOZREVATEL розповів про п'ять безвідмовних "фішок", які допоможуть закохати в себе людину.

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Автор
Крістіна Долматова
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну судя по себе то в принципе почти все верно особенно на счёт имени))))))есть такое путаю бывает подружек)))попадал неоднократно из за этого в неловкие ситуации))))))))
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