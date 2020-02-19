Як розпізнати бабія: топ-5 ознак невірного чоловіка

Для будь-якої жінки немає нічого гіршого, ніж стати черговою жертвою легковажного і несерйозного чоловіка. Відносини з ним не можуть принести їй нічого, крім страждань, переживань і втраченого часу.

Тому дуже важливо навчитися розпізнавати та відваджувати від себе таких залицяльників. Про те, які ознаки видають в чоловікові бабія – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Фото: edinstvennaya.ua

Він – майстер компліментів

Засипає дівчину приємними словами з ніг до голови. Для ніжностей йому не потрібні приводи. Просто бабій знає: дівчина любить вухами й вміло цим користується.

Фото: wday.ru

Не розповідає багато про себе

Хоча він і любитель поговорити, вам буде здаватися, що ви нічого не знаєте про нього зовсім. Також він уникає прямих запитань про інших дівчат, виправдовуючись, що на даний момент його цікавите тільки ви.

Фото: soulblog.ru

Не будує планів

Бабії завжди ухильно відповідають на запитання на кшталт "коли ми зустрінемося наступного разу?" І не тому, що вони проти зустрічі, а тому що вони самі не знають, з ким і в чиєму ліжку опиняться наприкінці вечора.

Фото: kolobok.ua

Він забудькуватий

Бабії, як правило, не дуже уважні до того, що ви їм розповідаєте, і вони з легкістю можуть сплутати одну свою партнерку з іншою. До речі, саме тому вони рідко називають своїх подруг по імені.

Фото: soulblog.ru

Миттєво закохує в себе

Ви млієте від такого чоловіка з перших секунд – це той гачок, на який вони чіпляють всіх жінок. Бабії відключають логіку і тиснуть на приємні емоції.

Фото: ellex.net

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