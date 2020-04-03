Як прибирати вдома на карантині: названо топ-5 головних правил

Карантин – чудова можливість нарешті зробити генеральне прибирання вдома. Фахівці зазначають, що через пандемію коронавірусу його тепер слід робити набагато частіше і ретельніше, ніж будь-коли.

Про топ-5 правилах, як за допомогою прибирання максимально убезпечити своє житло від небезпечного вірусу – розповів Cosmopolitan.

Фото: cosmo.com.ua

Робіть вологе прибирання

Якісне вологе прибирання допомагає знизити вміст пилу в повітрі, позбутися від бактерій і пилових кліщів. Тому робити його потрібно регулярно: в ідеалі – раз в кілька днів. Зазначимо, що під час вологого прибирання необхідно протирати вологою ганчіркою всі поверхні – підвіконня, полки, поверхні меблів, торшери від пилу, мити підлогу і сантехніку.

Фото: drive2.ru

Позбудьтеся непотрібних речей

Розберіть свій гардероб, щоб позбутися зайвих і непотрібних речей. Також переберіть старі книги, стопки журналів, м'які іграшки та в цілому все, що збирає на собі пил.

Фото: garmoniazhizni.com

Використовуйте очищувач повітря

Крім вологої ганчірки та пилососа, під час карантину вам як ніколи знадобиться й очищувач повітря. Він здатний знищувати віруси та мікроби, а також позбавляє від пилу і небезпечних алергенів.

Фото: homediz.info

Часто провітрюйте кімнати

Свіже повітря – один з головних ворогів вірусів. Достатньо буде відкрити вікно на 10 хвилин за годину, щоб небезпека зараження знизилася в рази. До того ж, свіже повітря зміцнює імунну систему.

Фото: s-voi.ru

Стежте за власною гігієною

Це, мабуть, один з найважливіших пунктів, від якого в першу чергу залежить, проникне вірус або будь-які бактерії у ваш дім. Тому дотримуйтесь рекомендацій лікарів – регулярно мийте руки з милом не менше 20 секунд, користуйтеся антисептиком, масками та рукавичками. Коли повертаєтеся вулиці – протирайте дверні ручки й все, чого ви торкалися брудними руками антибактеріальними серветками.

Фото: zn.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британські перукарі та колористи розповіли, як доглядати за волоссям під час карантину.

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