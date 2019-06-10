Як правильно харчуватися: чемпіонка світу з фітнесу поділилася секретами гарної фігури

У повсякденному харчуванні добре дотримуватися принципу 80/20. Це означає, що 80% з'їдених продуктів мають йти на користь організму: оздоровлювати його і надавати сил. Решта 20% – можна їсти все, що заманеться.

Таку пораду озвучила в ефірі ObozTV знаменита українська спортсменка, абсолютна чемпіонка світу з фітнесу Оксана Оробець.

Оробець перерахувала продукти, які варто повністю виключити зі свого раціону – або хоча б звести їхнє вживання до мінімуму.

По-перше вона порадила відмовитися від цукру і продуктів, до яких він входить.

"І не потрібно вживати цукрозамінники. Від них ще більше проблем. Їжте овочі, фрукти", – уточнила спортсменка.

Друга заборона – на смажене.

І третя – на рафіновану або очищену їжу.

"Очищена їжа – наприклад, білий шліфований рис або вівсяні пластівці. По-перше, це не дієтична їжа. По-друге, з тими ж пластівцями з'являється більше проблем зі здоров'ям, ніж якби ви їли вівсяну крупу. Рафінована їжа очищена від усього корисного , що є в самому продукті", – пояснила Оробець.

Кількість прийомів їжі, зазначила вона, для кожної людини індивідуальна. Але в цілому становить від 3 до 5 разів на день.

"Треба їсти по мірі того, як ви зголодніли", – наголосила фітнес-чемпіонка.

Оксана Оробець Facebook.com/o.orobec

Також Оксана Оробець в інтерв'ю ObozTV розкрила "правило води". Спортсменка розповіла не лише про те, як індивідуально розрахувати потрібну кількість рідини на день, а й про "чарівний" хімічний склад води.

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