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Як позбутися стресу за тиждень: найкращі способи

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У житті кожної людини досить стресових ситуацій, які призводять до погіршення психічного стану. Одні люди з цим справляються досить легко, іншим же потрібно більше часу і старань, щоб визначитися, як побороти стрес.

Тому видання The Huffington Post запропонувало вписати у свій щоденник по одному "антистресовому" завданню в день і за тиждень подивитися, як зміниться ваше життя.

Понеділок — аромат кави

Як позбутися стресу за тиждень: найкращі способи

Фото: truekyiv.com

За словами експертів, тиждень потрібно починати з кави. Адже вона не тільки бадьорить, але її запах допомагає звільнитися від стресу. Зазначається, що у 2008 році дослідники заявили про те, що така дія кавового аромату пояснюється певними антиоксидантами.

Вівторок — авокадо

Як позбутися стресу за тиждень: найкращі способи

Фото: nnd.name

Крім того, потрібно обов'язково їсти авокадо — це їжа-антистрес. Мононасичені жири допомагають знизити тиск, а калію в авокадо більше, ніж в банані.

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Середа — зелений чай

Як позбутися стресу за тиждень: найкращі способи

Фото: belnovosti.by

Також, за словами експертів, зелений чай не дарма асоціюється з відчуттям спокою. У цьому напої є амінокислота L-тіанін, яка позитивно впливає на душевний стан і може уповільнювати серцебиття.

Четвер — активна дорога на роботу

Як позбутися стресу за тиждень: найкращі способи

Фото: cortobike.ru

Зазначається, що британські вчені свого часу з'ясували, що ті працівники, які дістаються місця роботи не просто сидячи в кріслі автомобіля або громадському транспорті, а крутячи педалі велосипеда або йдучи пішки, протягом дня відчувають менше стресу. Адже вони здатні краще сконцентруватися на своїх завданнях.

П'ятниця — йога

Як позбутися стресу за тиждень: найкращі способи

Фото: goldsgym.ru

Також фахівці зазначили, що заняття йогою допомагають розслабитися і позбутися стресу. Наприклад, йога сміху вирівнює серцевий ритм.

Субота — прогулянка в парку

Як позбутися стресу за тиждень: найкращі способи

Фото: Update

Прогулянки на природі також корисні людям, що страждають від тривоги і депресії. Адже вони призводять до вивільнення ендорфінів, тобто речовин, що відповідають за гарний настрій.

Неділя — шоколад

Як позбутися стресу за тиждень: найкращі способи

Фото: articles.ua

Також солодке допомагає знизити рівень гормону стресу — кортизолу і корисне для роботи серця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені з Університету Массачусетс-Лоуелл назвали продукт, що знижує стрес і агресивність.

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