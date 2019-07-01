Як пір'їнка: Дорофєєва розсекретила свою вагу

Українська співачка, солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва розсекретила для численних шанувальників свою вагу.

У сторіс на своїй сторінці в Instagram вона опублікувала знімок, на якому в ліфті демонструє підтягнуту фігуру (щоб подивитися на худеньку співачку, проскрольте до кінця сторінки).

"Поставте мені питання: яка твоя вага. 50 кг", – підписала артистка, не залишивши фанатам сумнівів, що вона легка, як пір'їнка.

Худенька Дорофєєва позувала в спортивних штанях і майці. Таким чином вона вирішила відповісти шанувальникам, які часто під її знімками запитують, скільки ж вона важить.

Надя Дорофєєва Instagram / Сторіс

Що примітно, артистка має ідеальну фігуру для реклами одягу. Так, нещодавно вона знялася для бренду TTSWTRS, продемонструвавши весняно-літню колекцію бренду.

Вона зі своєю статурою відмінно виглядала в спортивному костюмі та велосипедках. А ось маску шанувальники сприйняли за "намордник". Також Дорофєєва часто радує фанатів пікантними фото в купальниках, що цілком може собі дозволити за рахунок підтягнутих ніг та ідеального живота.

Дорофєєва для TTSWTRS Instagram / nadyadorofeeva

Дорофєєва в рекламі TTSWTRS Instagram / nadyadorofeeva

Дорофєєва рекламує спортивний одяг Instagram / nadyadorofeeva

Дорофєєва у велосипедках Instagram / nadyadorofeeva

Дорофєєва в купальнику (вид ззаду) Instagram / nadyadorofeeva

Дорофєєва в купальнику в ліжку Instagram / nadyadorofeeva

Дорофєєва в купальнику Instagram / nadyadorofeeva

Дорофєєва на пляжі Instagram / nadyadorofeeva

Instagram / nadyadorofeeva

Instagram / nadyadorofeeva

Instagram / nadyadorofeeva

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Дорофєєва поділилася знімком з чоловіком Володимиром Дантесом і привітала його з днем народження, проте шанувальники не впізнали чоловіка на фото.

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