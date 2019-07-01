Як пір'їнка: Дорофєєва розсекретила свою вагу

Українська співачка, солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва розсекретила для численних шанувальників свою вагу.
У сторіс на своїй сторінці в Instagram вона опублікувала знімок, на якому в ліфті демонструє підтягнуту фігуру (щоб подивитися на худеньку співачку, проскрольте до кінця сторінки).
"Поставте мені питання: яка твоя вага. 50 кг", – підписала артистка, не залишивши фанатам сумнівів, що вона легка, як пір'їнка.
Худенька Дорофєєва позувала в спортивних штанях і майці. Таким чином вона вирішила відповісти шанувальникам, які часто під її знімками запитують, скільки ж вона важить.
Надя Дорофєєва
Instagram / Сторіс
Що примітно, артистка має ідеальну фігуру для реклами одягу. Так, нещодавно вона знялася для бренду TTSWTRS, продемонструвавши весняно-літню колекцію бренду.
Вона зі своєю статурою відмінно виглядала в спортивному костюмі та велосипедках. А ось маску шанувальники сприйняли за "намордник". Також Дорофєєва часто радує фанатів пікантними фото в купальниках, що цілком може собі дозволити за рахунок підтягнутих ніг та ідеального живота.
Дорофєєва для TTSWTRS
Instagram / nadyadorofeeva
Дорофєєва в рекламі TTSWTRS
Instagram / nadyadorofeeva
Дорофєєва рекламує спортивний одяг
Instagram / nadyadorofeeva
Дорофєєва у велосипедках
Instagram / nadyadorofeeva
Дорофєєва в купальнику (вид ззаду)
Instagram / nadyadorofeeva
Дорофєєва в купальнику в ліжку
Instagram / nadyadorofeeva
Дорофєєва в купальнику
Instagram / nadyadorofeeva
Дорофєєва на пляжі
Instagram / nadyadorofeeva
Instagram / nadyadorofeeva
Instagram / nadyadorofeeva
Instagram / nadyadorofeeva
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Дорофєєва поділилася знімком з чоловіком Володимиром Дантесом і привітала його з днем народження, проте шанувальники не впізнали чоловіка на фото.
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