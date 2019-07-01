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Як пір'їнка: Дорофєєва розсекретила свою вагу

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Українська співачка, солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва розсекретила для численних шанувальників свою вагу.

У сторіс на своїй сторінці в Instagram вона опублікувала знімок, на якому в ліфті демонструє підтягнуту фігуру (щоб подивитися на худеньку співачку, проскрольте до кінця сторінки).

"Поставте мені питання: яка твоя вага. 50 кг", – підписала артистка, не залишивши фанатам сумнівів, що вона легка, як пір'їнка.

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Худенька Дорофєєва позувала в спортивних штанях і майці. Таким чином вона вирішила відповісти шанувальникам, які часто під її знімками запитують, скільки ж вона важить.

Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва

Instagram / Сторіс

Що примітно, артистка має ідеальну фігуру для реклами одягу. Так, нещодавно вона знялася для бренду TTSWTRS, продемонструвавши весняно-літню колекцію бренду.

Вона зі своєю статурою відмінно виглядала в спортивному костюмі та велосипедках. А ось маску шанувальники сприйняли за "намордник". Також Дорофєєва часто радує фанатів пікантними фото в купальниках, що цілком може собі дозволити за рахунок підтягнутих ніг та ідеального живота.

Дорофєєва для TTSWTRS

Дорофєєва для TTSWTRS

Instagram / nadyadorofeeva

Дорофєєва в рекламі TTSWTRS

Дорофєєва в рекламі TTSWTRS

Instagram / nadyadorofeeva

Дорофєєва рекламує спортивний одяг

Дорофєєва рекламує спортивний одяг

Instagram / nadyadorofeeva

Дорофєєва у велосипедках

Дорофєєва у велосипедках

Instagram / nadyadorofeeva

Дорофєєва в купальнику (вид ззаду)

Дорофєєва в купальнику (вид ззаду)

Instagram / nadyadorofeeva

Дорофєєва в купальнику в ліжку

Дорофєєва в купальнику в ліжку

Instagram / nadyadorofeeva

Дорофєєва в купальнику

Дорофєєва в купальнику

Instagram / nadyadorofeeva

Дорофєєва на пляжі

Дорофєєва на пляжі

Instagram / nadyadorofeeva

Як пір'їнка: Дорофєєва розсекретила свою вагу

Instagram / nadyadorofeeva

Як пір'їнка: Дорофєєва розсекретила свою вагу

Instagram / nadyadorofeeva

Як пір'їнка: Дорофєєва розсекретила свою вагу

Instagram / nadyadorofeeva

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Дорофєєва поділилася знімком з чоловіком Володимиром Дантесом і привітала його з днем народження, проте шанувальники не впізнали чоловіка на фото.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Особа
Надія Дорофєєва
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнесКрасасхуднення
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ноги кривоваты
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Ужас,летящий на крыльях ночи. Это модно и красиво? Греметь костями? Да и секс с костями как то не комильфо. Что швабра,что телка)))
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