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Як підкорити багатого чоловіка одягом? Відома блогерша дала п'ять порад

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32-річна шведська блогерша Анна Бей розповіла, як привернути увагу багатого чоловіка, лише відновивши гардероб.

Дівчина в своїх соціальних мережах навчає, як правильно вести себе і як підібрати одяг, який вас прикрасить. "Прості деталі як мереживо, речі зшиті на замовлення або обтягуючі фігуру змусять чоловіка звернути на вас увагу, навіть якщо вони цього не хочуть", - каже блогерша The Sun.

Анна Бей

Анна Бей

Instagram @ schoolofaffluence

З її розповіді OBOZREVATEL вибрав п'ять порад для жінок, які хочуть привернути увагу чоловіка.

Носіть щось червоне. Багаті чоловіки люблять, коли жінки носять червоний колір. Він пробуджує думки про пристрасть і бажання.

Анна Бей

Анна Бей

Instagram @ schoolofaffluence

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Штани потрібно шити на замовлення. Кілька хороших штанів, зшитих на замовлення, також можуть зацікавити чоловіка.

Анна Бей

Анна Бей

Instagram @ schoolofaffluence

Гарний верх важливий. Цікавий топ з відкритими плечима буде ідеальним варіантом, але без глибокого вирізу.

Анна Бей

Анна Бей

Instagram @ schoolofaffluence

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Інтригуючі сукні. Матеріал,який струмує, підійде - потрібні короткі, довгі але головне не вульгарні сукні.

Анна Бей

Анна Бей

schoolofaffluence @ Instagram

Спідниця-олівець. У гардеробі у дівчат має бути і спідниця-олівець, яка підкреслює фігуру, допомагаючи уникнути при цьому вульгарності.

Анна Бей

Анна Бей

schoolofaffluence @ Instagram

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Швеція
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