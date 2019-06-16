Як підкорити багатого чоловіка одягом? Відома блогерша дала п'ять порад

32-річна шведська блогерша Анна Бей розповіла, як привернути увагу багатого чоловіка, лише відновивши гардероб.
Дівчина в своїх соціальних мережах навчає, як правильно вести себе і як підібрати одяг, який вас прикрасить. "Прості деталі як мереживо, речі зшиті на замовлення або обтягуючі фігуру змусять чоловіка звернути на вас увагу, навіть якщо вони цього не хочуть", - каже блогерша The Sun.
Анна Бей
Instagram @ schoolofaffluence
З її розповіді OBOZREVATEL вибрав п'ять порад для жінок, які хочуть привернути увагу чоловіка.
Носіть щось червоне. Багаті чоловіки люблять, коли жінки носять червоний колір. Він пробуджує думки про пристрасть і бажання.
Анна Бей
Instagram @ schoolofaffluence
Штани потрібно шити на замовлення. Кілька хороших штанів, зшитих на замовлення, також можуть зацікавити чоловіка.
Анна Бей
Instagram @ schoolofaffluence
Гарний верх важливий. Цікавий топ з відкритими плечима буде ідеальним варіантом, але без глибокого вирізу.
Анна Бей
Instagram @ schoolofaffluence
Інтригуючі сукні. Матеріал,який струмує, підійде - потрібні короткі, довгі але головне не вульгарні сукні.
Анна Бей
schoolofaffluence @ Instagram
Спідниця-олівець. У гардеробі у дівчат має бути і спідниця-олівець, яка підкреслює фігуру, допомагаючи уникнути при цьому вульгарності.
Анна Бей
schoolofaffluence @ Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти назвали модні комбінезони на літо-2019: кращі варіанти.
Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!