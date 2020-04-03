Як не запустити себе: топ-5 корисних звичок на карантині

Фітнес-експерт Ярослав Сойников розповів про щоденні правила під час карантину, які допоможуть зробити організм сильнішим і підтримувати тіло в формі.

Так, порадами Сойников поділився спеціально для OBOZREVATEL.

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Рух

Навіть, якщо ви весь день знаходитеся вдома, рухатися необхідно. Не забувайте про ранкову зарядку, також експерт рекомендує не виключати тренування. Завдяки онлайн-тренуванням займатися спортом можна й вдома.

Однак Сойников зазначає, що тренування повинні бути з помірним навантаженням, яке відповідає вашому рівню.

Режим харчування

У вашому раціоні повинні бути зелень, овочі, фрукти, риба й нежирне м'ясо, рослинні масла, бобові, каші, яйця, горіхи і насіння. Прийомів їжі може бути три.

Також слід уникати перекусів солодощами. На думку експерта, кращий перекус на карантині – це вода. Крім того, на карантині краще відмовитися від алкоголю – він порушує сон, заважає процесам схуднення і відновлення, пригнічує роботу імунної системи.

neosports.ru

Дотримуватися графіка

Для того, щоб легко адаптуватися до умов карантину, дотримуйтеся звичного режиму дня: вставайте, їжте і лягайте в один і той же час.

Контролюйте стрес

Приділяйте менше уваги читанню поганих новин. Замість цього, використовуйте дихальні практики, медитацію та йогу, щоб знизити рівень стресу.

Якщо ви відчуваєте втому, дратівливість, апатію, потрібно відпочити й відновитися, а потім почати почати активно займатися спортом.

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Сон

Сон сприяє схудненню й зміцненню імунітету, знімає запальні процеси і знижує стрес. Важливо стежити і за його кількістю, і за якістю. За кількістю є норма – 7-8 годин. Лягати спати потрібно до 23:00.

Також перед сном слід прибрати яскраве освітлення та гаджети, а температура в кімнаті повинна бути близько 19 градусів.

ukrainianwall.com

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що дієтолог Ольга Усенко розповіла, як правильно харчуватися на карантині, щоб залишатися у формі.

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