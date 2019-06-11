"Як не соромно?" Російську зірку ТБ розкритикували за відверте фото

43-річна російська ведуча Тіна Канделакі поділилася відвертим фото в мережі.
Так, вона опублікувала знімок на своїй сторінці в Instagram, де її висміяли. На фото зірка позує в прозорій білизні і демонструє підтянуту фігуру. Але шанувальники не схвалили це фото, і всіляко почали принижувати Канделакі.
Под моим прошлым постом с лайфхаками один подписчик-мужчина задал интересный вопрос: а как же ухаживать за собой сильной половине человечества? Рассказываю)) ⠀ 1. Используйте патчи с углем бамбука от @ansaligy для устранения темных кругов и припухлостей под глазами. 15 минут — и готово; ⠀ 2. Крем для контура глаз AnsaLigy. Наши продукты созданы для разных типов кожи и подходят мужчинам не меньше, чем женщинам; ⠀ 3. По этому же принципу рекомендую клеточную воду от @institut_esthederm. Она освежает и способствует замедлению процессов старения кожи; ⠀ 4. Тканевые маски @sorryformyskin — бюджетный вариант средства, которое извиняется за алкоголь, сигареты и сладости)) ⠀ Знаете другие чудо-средства? Делитесь!
"От як не соромно вам? Що за фото? А чому одразу не гола?" – не зупинялися шанувальники.
На своїй сторінці вона розповіла як доглядати за собою сильній половині людства. Лайфхаки одразу ж розкритикували, та закликали ведучу не користуватися послугами косметологів і перестати давати поради.
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Канделакі викликала неоднозначну реакцію мережі. Вона опублікувала відео зі спортзалу, де займалася в лосинах із високою талією, короткому топі рожевого кольору.
На світських вечірках телеведуча часто з'являється у відвертих вбраннях. Наприклад, взимку вона прийшла на прийом президента РФ Володимира Путіна до Великого театру в піджаку на голе тіло. Через подібні витівки зірку часто критикують.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся