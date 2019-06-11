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/Жіночий журнал

"Як не соромно?" Російську зірку ТБ розкритикували за відверте фото

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43-річна російська ведуча Тіна Канделакі поділилася відвертим фото в мережі.

Так, вона опублікувала знімок на своїй сторінці в Instagram, де її висміяли. На фото зірка позує в прозорій білизні і демонструє підтянуту фігуру. Але шанувальники не схвалили це фото, і всіляко почали принижувати Канделакі.

Под моим прошлым постом с лайфхаками один подписчик-мужчина задал интересный вопрос: а как же ухаживать за собой сильной половине человечества? Рассказываю)) ⠀ 1. Используйте патчи с углем бамбука от @ansaligy для устранения темных кругов и припухлостей под глазами. 15 минут — и готово; ⠀ 2. Крем для контура глаз AnsaLigy. Наши продукты созданы для разных типов кожи и подходят мужчинам не меньше, чем женщинам; ⠀ 3. По этому же принципу рекомендую клеточную воду от @institut_esthederm. Она освежает и способствует замедлению процессов старения кожи; ⠀ 4. Тканевые маски @sorryformyskin — бюджетный вариант средства, которое извиняется за алкоголь, сигареты и сладости)) ⠀ Знаете другие чудо-средства? Делитесь!

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki)

"От як не соромно вам? Що за фото? А чому одразу не гола?" – не зупинялися шанувальники.

"Як не соромно?" Російську зірку ТБ розкритикували за відверте фото
"Як не соромно?" Російську зірку ТБ розкритикували за відверте фото
"Як не соромно?" Російську зірку ТБ розкритикували за відверте фото
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На своїй сторінці вона розповіла як доглядати за собою сильній половині людства. Лайфхаки одразу ж розкритикували, та закликали ведучу не користуватися послугами косметологів і перестати давати поради.

"Як не соромно?" Російську зірку ТБ розкритикували за відверте фото
"Як не соромно?" Російську зірку ТБ розкритикували за відверте фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Канделакі викликала неоднозначну реакцію мережі. Вона опублікувала відео зі спортзалу, де займалася в лосинах із високою талією, короткому топі рожевого кольору.

На світських вечірках телеведуча часто з'являється у відвертих вбраннях. Наприклад, взимку вона прийшла на прийом президента РФ Володимира Путіна до Великого театру в піджаку на голе тіло. Через подібні витівки зірку часто критикують.

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Особа
Тіна Канделакі
Місце
Росія
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