"Як не соромно?" Російську зірку ТБ розкритикували за відверте фото

43-річна російська ведуча Тіна Канделакі поділилася відвертим фото в мережі.

Так, вона опублікувала знімок на своїй сторінці в Instagram, де її висміяли. На фото зірка позує в прозорій білизні і демонструє підтянуту фігуру. Але шанувальники не схвалили це фото, і всіляко почали принижувати Канделакі.

"От як не соромно вам? Що за фото? А чому одразу не гола?" – не зупинялися шанувальники.

На своїй сторінці вона розповіла як доглядати за собою сильній половині людства. Лайфхаки одразу ж розкритикували, та закликали ведучу не користуватися послугами косметологів і перестати давати поради.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Канделакі викликала неоднозначну реакцію мережі. Вона опублікувала відео зі спортзалу, де займалася в лосинах із високою талією, короткому топі рожевого кольору.

На світських вечірках телеведуча часто з'являється у відвертих вбраннях. Наприклад, взимку вона прийшла на прийом президента РФ Володимира Путіна до Великого театру в піджаку на голе тіло. Через подібні витівки зірку часто критикують.

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