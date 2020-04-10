Як і чим перевіряють продукти харчування під час карантину: "Ревізор" розкрив деталі

Новий канал запустив серію спецвипусків "Ревізор. Карантин", які розповідають про те, як перевіряти продукти харчування в магазинах і службах доставки.

Прем'єра відбудеться 16 квітня о 18:00. Ведуча Юлія Панкова спеціально для OBOZREVATEL розкрила деталі перевірки закладів харчування, сервісів доставки їжі, заправок і магазинів на дотримання санітарно-гігієнічних вимог.

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"Заклади харчування, які продовжили свою роботу, теж повинні були адаптуватися до нових викликів. Адже вони зобов'язані дотримуватися всіх вимог і норми МОЗ під час карантину, щоб уникнути інфікування клієнтів коронавірусів", – зазначила Панкова.

Також вона додала, що знімальна група теж повинна дотримуватися всіх вимог безпеки.

Пресслужба Нового каналу

"Ми зробили тест на коронавірус. На щастя, результат у всіх негативний. На локації дотримуємося всіх санітарно-гігієнічних норм. Команда надягає спеціальні халати, чепчики, бахіли, рукавички і окуляри. Камери дезінфікуємо і накриваємо медичними халатами. А ще – всі дотримуються дистанції", – підкреслила Юлія.

Для перевірки продуктів телеведуча озброїлася люмінометром – приладом, який перевіряє на чистоту все, чого люди зазвичай стосуються в супермаркетах і на заправках.

Пресслужба Нового каналу

"Перевірки дозволяють наочно показати, які небезпечні інфекції можуть бути на кошиках, візках, відкритих фруктах і овочах в супермаркетах. І чому так важливо дотримуватися правил гігієни і надягати рукавички", – підсумувала Панкова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ведуча програми "Ревізор", кулінар Юлія Панкова поділилася переліком продуктів, які будуть корисні під час карантину через коронавірус.