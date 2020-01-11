Як гадати на Старий Новий рік: 5 реальних способів дізнатися свою долю

Старий Новий рік відзначають в ніч з 13 на 14 січня. За народними традиціями і повір'ями - це містична ніч, коли потойбічні сили особливо сильні і можна дізнатися про своє майбутнє, ім'я судженого або дату весілля.

Для чого ворожать на Старий Новий рік

З 7 по 19 січня наші предки гуляли Святки. Вважалося, що в ці дні небеса відкриті і можна дізнатися свою долю, через ворожіння.

Гадали на Святки, як правило, незаміжні дівчата, яких цікавило ім'я майбутнього нареченого і дата весілля. Ворожки вірили, що можна дізнатися і такі подробиці, як колір волосся судженого, його постать, характер, скільки народиться в сім'ї дітей та яким буде шлюб.

Ворожіння в ніч з 13 на 14 січня прийнято вважати найбільш точними: "Все, що загадає дівиця червона під Василя – все збудеться, а що збудеться – не пройде".

Якщо ви вірите в новорічну магію, читайте про те, як правильно гадати в чарівну ніч з 13 на 14 січня.

Як готуються до ворожіння

Дівчина, що ворожить на Старий Новий рік, повинна відповідним чином підготуватися і налаштуватися. По-перше, щоб все вийшло поставтеся до обряду серйозно. По-друге, розпустіть всі вузли на одязі, звільніть волосся і руки від кілець, зніміть обереги. Потім, подумки сформуйте точне запитання.

Якщо ви хочете дізнатися ім'я судженого, не будете чарувати на нього в сімейному будинку. Крім того, під час ворожіння поруч не повинно бути чоловіків.

І обов'язкове правило, вірте в те, що робите, тоді все вийде.

Ворожіння по гребінці

Ворожба по гребінці на нареченого - один з найпопулярніших способів ворожінь. Дівчина кладе під подушку гребінець зі словами: "Суджений-ряджений, прийди і розчеши мене", після чого лягає спати. Якщо уві сні вона побачить чоловіка, який розчісує її, це і є наречений і весілля не за горами.

Ворожіння з чашками на долю

Ворожать на Святки, на долю, так: чашки для ворожіння беруть відповідно до кількості людей, які беруть у обряді участь. У кожну чашку кладуть: кільце, монету, шматочок хліба, шматочок цукру, цибулю, сіль і на дно останньої наливають трохи води.

Потім, з зав'язаними очима, кожен вибирає чашку наугад.Означают символи наступне: кільце - буде весілля, монета, до прибутку, хліб - рік буде щедрим, гостинним, цукор - до веселощів, цибулю - до сліз, сіль - до біди, вода - рік буде нейтральним.

Ворожіння на майбутнє весілля по свічках

Для цього гадання знадобиться миска з водою, кілька половинок шкаралупи волоського горіха відповідно до кількості тих, що ворожать і стільки ж свічок.

Запаліть свічки, вставте в шкарлупки і опустіть в миску з водою. Та, чия свічка згорить першою, першою і вийде заміж. Якщо ж шкаралупа потоне або свічка згасне, весілля не буде.

Ворожіння на ім'я судженого

На Старий Новий рік дівчата шукають ім'я нареченого під подушкою. Для цього під подушку кладуть кілька аркушів паперу з написаними на них чоловічими іменами і лягають спати. Прокинувшись вранці засовують руку під подушку, навмання витягують листок і читають ім'я судженого.

Ворожіння на характер майбутнього чоловіка

Щоб дізнатися, яким буде характер у майбутнього чоловіка в новорічну ніч кладуть під подушку 4 гральні карти із зображенням королів. Прокинувшись, витягують навмання карту. Якщо король піковий, чоловік буде ревнивим і дурним, трефовий - військовим, чирвовий - красивим і багатим, бубновий- бажаним.

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