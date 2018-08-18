"Як дві сестри": Фреймут показала ностальгічне фото з донькою

Популярна українська телеведуча Ольга Фреймут виклала в мережу старе фото зі своєю старшою дочкою Златою Мітчел, якій зараз 12 років.

На знімку в Instagram дівчинка набагато молодша, але при цьому дуже схожа на маму. "Як швидко ростуть діти. А ваші?" - написала Фреймут.

У коментарях деякі шанувальники телеведучої теж відзначили її схожість із донькою. А дехто розповів про те, як швидко ростуть їхні нащадки.

"І наші. Начебто тільки недавно народилися, а вже 13 років", "О, яка Злата тут маленька", "Так, дуже швидко летить час, але я пам'ятаю свого маленького, йому зараз 24", - написали в коментарях.

А так дочка Фреймут виглядає зараз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилися фото екс-вокалістки "ВІА Гри" Віри Брежнєвої з дочкою Сонею Кіперман, на якому проявляється їхня дивовижна схожість.