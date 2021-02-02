Як довжина пальців пов'язана з вибором їжі: знайдено незвичайний зв'язок

Вчені з Норвегії та Китаю заявляють, що довжина пальців людини може показати, хто замовляє "чоловічу" їжу, наприклад, гамбургери, а хто "жіночу" – салати.

Про це повідомляє видання Daily Mail. За словами інсайдерів, експерти вивчили різницю в довжині вказівного та безіменного пальців – і те, як це пов'язано з вибором їжі. У дослідженні вони проводили тести з 216 учасниками з Китаю. У групі була однакова кількість чоловіків та жінок.

Вчені дізнали, що вплив статевих гормонів під час внутрішньоутробного розвитку людини впливає на її спосіб життя й харчові звички сильніше, ніж можна припустити. Якщо вказівний палець довший за безіменний, вплив тестостерону був невеликим, і таку руку називають "жіночою" незалежно від статі її власника. І навпаки, якщо безіменний палець довший від вказівного, вплив тестостерону в утробі матері був високим, і руку такої людину умовно називають "чоловічою".

dailymail.co.uk

Тести показали, що чоловіки та жінки з "чоловічою" рукою частіше вибирали їжу, яку традиційно прийнято вважати "чоловічою", наприклад, бургери замість салату і звичайну кока-колу замість дієтичної. Люди з "жіночою" рукою робили навпаки.

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