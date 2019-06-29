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"Я заріжу тебе!" У мережі показали розлючену через Міддлтон "Маркл"

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Телеканал ВВС потролив герцогиню Сассекську Меган Маркл, яка за інформацією таблоїдів абсолютно не ладнає і ледь не постійно свариться із Кейт Міддлтон.

Її перетворили на тривимірний цифровий персонаж, який відповідає на незручні питання в ток-шоу, передає The Sun (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Програма називається "Сьогодні ввечері із Володимиром Путіним", де головним є цифровий президент Росії. Випуск з дружиною принца Гаррі називали "Королівська іскорка Маркл".

Цифрова Меган Маркл

Цифрова Меган Маркл

ВВС

Реальна аудиторія задавала її персонажу у виконанні актриси і письменниці Гбемісоли Ікунело всілякі питання, на які вона або не відповідала, комічно уникаючи цього, або захоплено починала розповідати.

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Стосунки з Кейт Міддлтон обіграли після питання глядачів про те, що може розлютити герцогиню. Двійник Маркл заявив, що Кейт попросила у неї гребінець, але дозволу так і не дочекалася. А пізніше Меган виявила, що та все ж скористалася предметом, залишивши своє сиве волосся.

Меган Маркл

Меган Маркл

ВВС

"Тримайся, нах*ен, подалі від мого трейлера, або я заріжу тебе, Кейт! Або Аманда, або Джессіка, або хтось ще", – закричала Меган хриплуватим голосом, після чого розреготалася.

Маркл і Міддлтон

Маркл і Міддлтон

1news.az

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Пізніше з'явилася інформація, що Маркл і Гаррі збираються покинути Великобританію через Міддлтон.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

Особи
Меган МарклКейт Міддлтон
Місце
Великобританія
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