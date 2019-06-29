"Я заріжу тебе!" У мережі показали розлючену через Міддлтон "Маркл"

Телеканал ВВС потролив герцогиню Сассекську Меган Маркл, яка за інформацією таблоїдів абсолютно не ладнає і ледь не постійно свариться із Кейт Міддлтон.

Її перетворили на тривимірний цифровий персонаж, який відповідає на незручні питання в ток-шоу, передає The Sun (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Програма називається "Сьогодні ввечері із Володимиром Путіним", де головним є цифровий президент Росії. Випуск з дружиною принца Гаррі називали "Королівська іскорка Маркл".

Цифрова Меган Маркл ВВС

Реальна аудиторія задавала її персонажу у виконанні актриси і письменниці Гбемісоли Ікунело всілякі питання, на які вона або не відповідала, комічно уникаючи цього, або захоплено починала розповідати.

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Стосунки з Кейт Міддлтон обіграли після питання глядачів про те, що може розлютити герцогиню. Двійник Маркл заявив, що Кейт попросила у неї гребінець, але дозволу так і не дочекалася. А пізніше Меган виявила, що та все ж скористалася предметом, залишивши своє сиве волосся.

Меган Маркл ВВС

"Тримайся, нах*ен, подалі від мого трейлера, або я заріжу тебе, Кейт! Або Аманда, або Джессіка, або хтось ще", – закричала Меган хриплуватим голосом, після чого розреготалася.

Маркл і Міддлтон 1news.az

Як повідомляв OBOZREVATEL:

6 травня 2019 року біля принца Гаррі і Меган Маркл народився син. Принц відразу прокоментував подію.

Дитина стала сьомою в черзі на британський престол і отримає титул лорда Сассекського.

Старший брат Гаррі, принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон привітали новоспечених батьків Гаррі і Меган і дотепно "підкололи" їх.

Пізніше з'явилася інформація, що Маркл і Гаррі збираються покинути Великобританію через Міддлтон.

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