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19 лютого • оновлено в 15:30
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Втратять багато грошей: Єлизавета II видала нову заборону для Маркл і Гаррі

2.9т
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Королева Великобританії Єлизавета II заборонила герцогам Сассекським Меган Маркл і принцу Гаррі використовувати торговельну марку Sussex Royal у комерційній діяльності.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Єлизавета II

Єлизавета II

Getty

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Така заборона означає, що подружжя не зможе використовувати символіку королівської сім'ї і звання в своєму брендингу, що стане причиною значних фінансових втрат.

Як зазначає видання, Меган і Гаррі витратили десятки тисяч фунтів стерлінгів на розвиток власного сайту, просування сторінки в Instagram, створення нової благодійної органіцазіі Sussex Royal, Фонду герцога і герцогині Сассекських.

Меган Маркл і принц Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі

Getty

Крім того, герцоги розраховували використовувати Sussex Royal як товарний знак для створення канцелярії, одягу, книг.

Тепер же принцу Гаррі і Меган доведеться реєструвати всі свої проекти під новим ім'ям.

Меган Маркл і принц Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі

Getty

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Міхно
Особи
Єлизавета II принц Гаррі Меган Маркл
Місце
Великобританія
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