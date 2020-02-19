Втратять багато грошей: Єлизавета II видала нову заборону для Маркл і Гаррі

Королева Великобританії Єлизавета II заборонила герцогам Сассекським Меган Маркл і принцу Гаррі використовувати торговельну марку Sussex Royal у комерційній діяльності.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Єлизавета II Getty

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Така заборона означає, що подружжя не зможе використовувати символіку королівської сім'ї і звання в своєму брендингу, що стане причиною значних фінансових втрат.

Як зазначає видання, Меган і Гаррі витратили десятки тисяч фунтів стерлінгів на розвиток власного сайту, просування сторінки в Instagram, створення нової благодійної органіцазіі Sussex Royal, Фонду герцога і герцогині Сассекських.

Меган Маркл і принц Гаррі Getty

Крім того, герцоги розраховували використовувати Sussex Royal як товарний знак для створення канцелярії, одягу, книг.

Тепер же принцу Гаррі і Меган доведеться реєструвати всі свої проекти під новим ім'ям.

Меган Маркл і принц Гаррі Getty

Як повідомляв OBOZREVATEL :

раніше Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження;

таке рішення герцогів Сассекських викликало хвилю розмов у пресі і, за даними ЗМІ, спровокувало розкол у Віндзорській династії;

через своє рішення відмовитися від королівських повноважень Гаррі і Меган позбудуться фінансування з держбюджету. Стало відомо, скільки грошей вони втратять.

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