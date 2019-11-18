"Впала на п'яту точку": стало відомо про смішний конфуз з королевою Єлизаветою

Королева Великобританії Єлизавета II опинилася на підлозі під час святкової вечері через свого лакея.

Про це написав у своїй книзі "Дещо є сказати королеві" автор Томас Блейкі.

Єлизавета II Getty

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Так, як пише Томас, під час різдвяної вечері в Сандрінгемскому палаці Єлизавета впала прямо на п'яту точку через свого слугу.

"Одного разу під час різдвяної вечері молодший лакей подумав, що королева має намір встати з-за столу і тому відсунув від неї стілець. На жаль, вона це робити не збиралася, сіла назад і виявилася на підлозі, впавши прямо на п'яту точку", - пише Блейкі.

Єлизавета II Getty

Втім, на щастя для слуги, королева порахувала цей момент досить кумедним, і не стала сварити прислугу.

"Здивована, але ціла і неушкоджена, королева незабаром вже щосили продовжила веселити свою сім'ю", - додав автор.

Єлизавета II Getty

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що журналісти порахували, скільки заробляє королева Єлизавета II та інші члени королівської сім'ї.

Стан королеви оцінюється в 1,6 мільярда фунтів. Вона є власником відразу кількох історичних палаців і заміських резиденцій.

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