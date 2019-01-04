Ворожіння на Святвечір на воску: як правильно це робити

Ворожіння на воску — одна з популярних древніх традицій для тих, хто вірить у магію в ніч перед Різдвом.

OBOZREVATEL розповідає про способи гадань на воску, які раніше використовували дівчата, щоб дізнатися про своє майбутнє.

У січні цикл ворожби триватиме всі Святі вечори або Святки. Вони тривають 12 днів між Різдвом і Хрещенням. У 2019 це буде період з 6 по 19 січня.

Ворожіння на воску gadanijaonline.ru

Класичне ворожіння на воску

Спочатку запалюють свічку, коли вона розгориться, її нахиляють над мискою з водою і капають воском на неї. Зробити це можна кілька разів. У результаті виходять воскові фігурки, які треба вийняти з води і тоді тлумачити майбутнє.

Якщо крім великих фігур утворилися багато маленьких — це до грошей. Зі свого боку великі тлумачать по асоціаціям, які їх викликають.

Віяло — труднощі на роботі або проблеми в колективі.

Виноград — любов, дружба, удача, достаток.

Гриб — довголіття і життєва сила.

Дракон — "високий політ", здійснення надій, завершення праці або народження дитини.

Дзвін — новини; симетричний дзвін — добрі новини, кривий або щербатий — погані; кілька дзвонів — тривога.

Лист дерева — заздрість або інтриги з боку суспільства.

Мавпа — удаваний друг, двозначна ситуація.

Штани — розвилка шляху, перехрестя.

Яблуко — символ життя, мудрості та здоров'я. Чим більше і красивіше яблуко, тим краще значення, а безформна фігура може означати спокусу, якій краще не піддаватися.

Яйце — древній символ прихованого. Може означати страхи, побоювання, але також може символізувати і просто початок чогось нового.

Ворожіння з волоськими горіхами і воском

Дівчата беруть шкаралупи волоських горіхів і ріжуть свічки на маленькі шматочки, вставляють їх у шкаралупи і пускають плавати на воду. Чия свічка згорить швидше, та дівчина раніше вийде заміж, а якщо свічка потоне, то в цьому році ніхто до дівчини свататися не буде.

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