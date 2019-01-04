Ворожіння на Святвечір на воску: як правильно це робити

Ворожіння на воску — одна з популярних древніх традицій для тих, хто вірить у магію в ніч перед Різдвом.
OBOZREVATEL розповідає про способи гадань на воску, які раніше використовували дівчата, щоб дізнатися про своє майбутнє.
У січні цикл ворожби триватиме всі Святі вечори або Святки. Вони тривають 12 днів між Різдвом і Хрещенням. У 2019 це буде період з 6 по 19 січня.
Ворожіння на воску
gadanijaonline.ru
Класичне ворожіння на воску
Спочатку запалюють свічку, коли вона розгориться, її нахиляють над мискою з водою і капають воском на неї. Зробити це можна кілька разів. У результаті виходять воскові фігурки, які треба вийняти з води і тоді тлумачити майбутнє.
Якщо крім великих фігур утворилися багато маленьких — це до грошей. Зі свого боку великі тлумачать по асоціаціям, які їх викликають.
Віяло — труднощі на роботі або проблеми в колективі.
Виноград — любов, дружба, удача, достаток.
Гриб — довголіття і життєва сила.
Дракон — "високий політ", здійснення надій, завершення праці або народження дитини.
Дзвін — новини; симетричний дзвін — добрі новини, кривий або щербатий — погані; кілька дзвонів — тривога.
Лист дерева — заздрість або інтриги з боку суспільства.
Мавпа — удаваний друг, двозначна ситуація.
Штани — розвилка шляху, перехрестя.
Яблуко — символ життя, мудрості та здоров'я. Чим більше і красивіше яблуко, тим краще значення, а безформна фігура може означати спокусу, якій краще не піддаватися.
Яйце — древній символ прихованого. Може означати страхи, побоювання, але також може символізувати і просто початок чогось нового.
Ворожіння з волоськими горіхами і воском
Дівчата беруть шкаралупи волоських горіхів і ріжуть свічки на маленькі шматочки, вставляють їх у шкаралупи і пускають плавати на воду. Чия свічка згорить швидше, та дівчина раніше вийде заміж, а якщо свічка потоне, то в цьому році ніхто до дівчини свататися не буде.
Раніше OBOZREVATEL поділився рецептами меню для всієї родини на Святвечір, щоб дотриматися важливих різдвяних звичаїв. Також OBOZREVATEL розповів про старовинний рецепт узвару, в якому фрукти часто не кип'ятять, як в компоті, а заварюють окропом і настаюють, як чай.
Читайте всі новини по темі "Різдво" на сайті "OBOZREVATEL".