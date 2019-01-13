Ворожіння на Старий Новий рік: як дізнатися своє майбутнє

Наші предки в старі часи вірили, що ніч з 13 на 14 січня є однією з кращих для ворожінь на майбутнє, тому що саме в цей час всі таємничі сили прагнуть потрапити в наш світ.

OBOZREVATEL розповість про стародавні і надійні способи ворожіння на Старий Новий рік.

Для того, щоб ворожіння мало найбільш точний ефект, потрібно налаштуватися на серйозний лад, розпустити волосся, розв'язати всі вузли на одязі, зняти прикраси, подумки відгородитися від реального світу і чітко сформулювати питання.

Дівчина shutr.bz

Ворожіння по книзі

Потрібно взяти навмання будь-яку книгу і задати питання. Після цього ворожуючий називає номер сторінки та рядка на ній — то, що написано в цій книзі, то і служить відповіддю.

Ворожіння "Так – ні"

Треба взяти банку з крупою або зерном і тримати над нею ліву руку долонею вниз. Задати питання. Потім взяти з банки жменю зерна і висипати її на стіл, після чого треба перерахувати кількість зерен. Парне число означає позитивну відповідь на питання, а непарне – негативну.

Ворожіння на кількість і стать майбутніх дітей

У чарку треба налити води, опустити в неї колечко і виставити на мороз. Перед сном чарку забирають з морозу і по крижаній поверхні, що утворилася, судять про майбутніх дітей. Кількість ямок вказує на кількість дівчаток, а кількість горбків говорить про те, скільки буде хлопчиків.

Ворожіння на воску

Для ворожіння на воску потрібно дві воскових свічки, одну з яких потрібно запалити, а шматочки іншої покласти в ложку і, нагріваючи ложку над запаленою свічкою розтопити віск. Після цього розплавлений віск швидко виливають у склянку з холодною водою і при світлі свічки трактують майбутнє по фігуркам, що утворилися.

Ворожіння з гребінцем

Потрібно покласти під подушку гребінець і, лягаючи спати, сказати: "Суджений-ряджений, розчеши мені голову!". Хто присниться, з тим і випаде одружитись.

Ворожіння на сімейне життя

Щоб дізнатися, яким буде сімейне життя, в старовину дівчата ворожили так: на Старий Новий рік біля воріт сипали три купки зерна. Вранці перевіряли: якщо зерно залишалося лежати незайманим, то і сімейне життя буде щасливим. Якщо ж купки зруйновані, чекало нещастя.

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