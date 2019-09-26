Внучка королеви Єлизавети виходить за магната: подробиці гучного весілля

Дев'ята в черзі на королівський престол Великобританії принцеса Йоркська Беатріс заручилася з італійським магнатом із нерухомості Едоардо Мапелло Моцці.

Як повідомляє The Daily Mail, про це офіційно оголосив Букінгемський палац, а представники королівської сім'ї вже принесли перші привітання.

"Герцог і герцогиня Йоркські раді оголосити про заручини принцеси Беатріс із містером Едоардо Мапелло Моцці. Її Королівська Високість і пан Мапелло Моцці заручилися в Італії на початку цього місяця. Весілля відбудеться в 2020 році. Цю фотографію було зроблено принцесою Євгенією в Італії", – йдеться в офіційній заяві палацу.

Підготовка до урочистого заходу, на якому буде присутня вся королівська родина, стартувала 26 вересня.

Принцеса Беатріс і Едоардо мапелло Моцці dailymail

Принцеса з коханим теж поділилися радісною звісткою, розповівши, як вони щасливі, що з'єднаються узами шлюбу.

"Ми дуже раді, що можемо поділитися новинами про нашу недавню зустріч. Ми обидва дуже радіємо, що разом починаємо цю життєву пригоду, і не можемо дочекатися весілля", – йдеться в заяві.

Беатріс виходить заміж за магната Едоардо Мапелло Моцці Daily Mail

За даними видання, заручини пройшли цього місяця під час романтичної поїздки до Італії. Вони знайомі з дитинства, хоча стосунки зав'язалися тільки після весілля принцеси Євгенії.

Принцеса Беатріс і Едоардо Моцці заручилися Daily Mail

Перший офіційний вихід пари у світ выдбувся у березні 2019 року на урочистій церемонії в Національній портретній галереї. Відтоді Беатріс і Едоардо постійно відвідували всі заходи разом.

Відомо, що Едоардо – син графа Алессандро Мапелло Моцці, який в юності виступав за команду Великобританії з гірськолижного спорту. За походженням коханий Беатріс також вважається італійським графом.

Беатріс і Моцці Daily Mail

Принцеса Беатрис виходить заміж за магната Daily Mail

Принцеса Беатріс і наречений Daily Mail

Принцеса Беатріс і Едоардо Моцці на офіційному заході Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, інформація про те, що Беатріс і Едоардо збираються одружитися, з'явилася ще в квітні 2019 року. Тоді інсайдери розповіли, що вони були неймовірно щасливі і відкрито говорили про шлюб.

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