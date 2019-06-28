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Влада Березянська
Влада Березянська
Психолог, сексологВсі статті автора

Правила секса: что возбуждает мужчин и женщин

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Все знают, что лучшая импровизация – это импровизация подготовленная. Это же правило работает и с сексом.

Хороший секс начинается за 6 часов до самой близости, а значит, к нему нужно качественно подготовиться. Возникнет вопрос, как же это сделать? Слова и фотографии, говорящие и показывающие ваше желание – помогут в достижении задуманного. Но не только они, есть множество других возбуждающих факторов. Сегодня будем говорить именно о них. Будем раскрывать все тайные желания женщин и мужчин, все их скрытые мысли. Вооружайтесь ручками, листочками и записывайте.

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Педаль газа и педаль тормоза в сексуальных отношениях

С лёгкой руки канадских учёных нам однажды стало известно, что сексуальное возбуждение у женщин происходит так же быстро, как и мужчин. Но есть нюансы, с которыми, мои клиентки и клиенты сталкиваются на практике. Очень часто я слышу запрос, мы вместе не первый год, почему я его/её совсем не хочу? Что со мной не так? Что изменилось? Давайте разберёмся, что с нами происходит в этот момент. Давайте представим, что у каждого из нас существует педаль газа, которая стимулирует возбуждение и педаль тормоза, который подавляет любое желание. У каждого из нас они разные. Кто-то возбуждается только от красивой внешней картинки, а кому-то нужны ещё и определенные условия, чтобы испытать это возбуждение. Для кого-то газом станет похвала и хороший эмоциональный контакт, а для кого-то фантазий об экстремальном сексе, будет достаточно, чтобы пригласить свою партнершу заняться сексом в кабинке магазина или в самолете.

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Но очень часто наше влечение убивает критика и обесценивание. Если проблема тормоза актуальна для вас сейчас – вспомните, какие слова в последнее время вы говорили своему партнёру. Делали ли ему замечания по поводу его внешности: предлагали ли сесть на диету, сходить в спортзал, сменить гардероб, поработать над собой. А, может, возмущались по поводу того, что кто-то не может удовлетворить кого-то в постели. Было такое? Если да, вы знаете, что вам нужно исправить! Начните хвалить своих любимых и сразу почувствуете, как вы становитесь друг для друга более привлекательны.

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Спешу вас огорчить или обрадовать. Критика - не единственная причина, ставшая препятствием к хорошему сексу. Есть и другие. Одна из самых распространённых связана с детскими или юношескими убеждениями уже взрослых мальчиков и девочек. Такими, например, как: запрет на удовольствия, который был привит ещё в детстве, отвращение к сексу, страх говорить на эту тему, эмоциональная холодность родителей в отношении друг друга, отсутствие настройки друг на друга, нежелание делать комплименты друг другу. Если всё или хотя бы что-то из этого списка есть в вашей паре – начинайте работать с этим: учитесь хвалить друг друга (как можно больше и как можно чаще), учитесь разговаривать о сексе с партнёром, учитесь настраиваться на него, учитесь принимать интимную сторону вашей жизни. А главное, делайте всё перечисленное вместе. Это моя самая любимая и самая частая рекомендация. Всем своим клиентам и клиенткам я говорю, что совместные цели, совместные действия, совместные эмоции – сближают как ничто другое. Попробуйте добавить это “вместе” в свою семейную жизнь: начните думать о будущем вместе, начните создавать что-то вместе, начните ходить по магазинам вместе, начните испытывать радость вместе. Вам понравится! А ещё, я убеждена, что вам понравится тот список возбуждающих вещей, которые я подготовила и разделила на категории. Вам осталось лишь ознакомиться с ними и взять себе на заметку.

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Ключики к мужским и женским сердцам ищем через возбуждение!

Вещей, которые возбуждают женщин и мужчин так много, и они такие разные, что тут не один ключик пригодится, тут целая связка ключей не будет лишней. Не меньше, чем 7. Именно на такое количество категорий я разделила вещи, возбуждающие женщин и мужчин. Давайте с ними разбираться.

1 категория: утренние ритуалы. Сюда я отнесла утренние потягивания девушек, которые невероятно возбуждают сильную половину человечества. Это и понятно, она – вся такая домашняя, рядом с ним, в его руках и только для него.

Девушки, в свою очередь, возбуждаются от завтрака, приготовленного мужскими руками и поданного в постель. Этот мужской жест не просто привлекает прекрасную половину человечества, он ещё и вдохновляет её на ответные поступки, ведь является синонимом заботы. А от мужской заботы девушки просто тают.

2 категория: эмоции. Мужчин больше всего возбуждают женщины в гневе и слезах, которых срочно нужно успокоить. Это связано с тем, что в этих двух ситуациях они выступают рыцарями, защитниками, воплощают в себе образы жилеток и каменных стен, за которыми женщинам не страшно.

Что же до девушек, то им нравятся холодные властные мужчины с суровыми и неприступными выражениями лиц. Это связано с детским сценарием, с эмоционально холодным образом отца, который был и продолжает быть в их жизни.

3 категория: образы. Образов, возбуждающих женщин и мужчин – достаточно. Женщины, например, без ума от кавалеров, которые что-то для них готовят; мужчин за рулём, или мужчин, ремонтирующих авто. Это связано с практической иллюстрацией их мужественности, с образом той каменной стены, которой по силам и накормить, и защитить, и выглядеть при этом невероятно сексуальным.

Что касается представителей сильной половины человечества, то их больше всего возбуждает женщина, выходящая из душа, символизирующая чистоту и благоухающая какими-то невероятными ароматами. Мужчины вообще предпочитают естественность в женской красоте.

4 категория: внешность. Здесь предпочтения женщин и мужчин совпадают. И тех, и других возбуждают волосы, губы, ароматы, голос, глаза. Мужчины также приветствуют отсутствие макияжа.

5 категория: тело. Это самая интересная часть нашего диалога, потому что напрямую связана с влечением к партнёру. Важно отметить, что части тела партнёрш/партнёров – это не просто то, что нравится; это то, что даёт определённые сигналы и знания. Начнём с мужчин. Их в женщинах привлекают длинные ноги как знак того, что она готова к сексуальной жизни; крутые бёдра как подтверждение её способности выносить потомство; большая грудь как символ того, что она может выкормить его. Вместе с тем встречаются мужчины, которых привлекает маленькая грудь и небольшой животик. Также их возбуждают белые участки кожи на загорелом теле, ухоженные руки, босые ноги, плечи, шея. Женщина же в восторге от такой мужской части тела, как упругие ягодицы. Они у неё ассоциируются с тем, что мужчина будет хорошо в неё входить. Также её привлекают его волосы на груди.

6 категория: гардероб. Я не открою Америку, если скажу, что мужчинам нравится такая черта характера, как женственность, а женщины, в свою очередь, в восторге от мужественности. Это находит отображение в одежде. Так, представители сильного пола обожают, когда их любимая женщина облачается в лёгкие длинные платья и юбки. И происходит это потому, что в них она выглядит максимально женственно. Также большое значение для них имеет элемент женской загадки. Им важно, чтобы в предмете их обожания была какая-то тайна. Чтобы они могли фантазировать и представлять себе ноги, скрытые за этой приятной на ощупь тканью, или высокую женскую грудь, красоту которой так выгодно подчёркивает это платье. Помимо платьев мужчины обожают смотреть на своих избранниц в своих же рубашках. В этом элементе гардероба для мужчины реализуется знакомое всем чувство собственничества. Вот это “она моя и ей невероятно идёт то, что ношу я”.

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Что касается женщин, то их невероятно привлекают мужчины в небрежно расстёгнутых рубашках, обтягивающих джинсах и коротких шортах. Именно в этой одежде женскому глазу открывается вся мужественность её бойфренда, которая просто не может не возбуждать. Особое внимание каждая женщина обращает также на мужчину в костюме. Он – символ статусности его хозяина, который однозначно привлекает.

Из того, что в этой категории привлекает обоих, так это нижнее бельё. Его расцветка о многом может рассказать. Чёрное или красное – это агрессивность, и эти цвета возбуждают. Белое, говорит о женской беззащитности. Эта черта характера очень нравится мужчинам.

7 категория: черты характера. Женщин больше всего привлекает и возбуждает мужская щедрость, решительность, воспитанность и галантность. Мужчинам же нравится, когда их ценят, когда ими восхищаются, когда в них и им верят.

Это, пожалуй, основные вещи, возбуждающие женщин и мужчин. Дополнить этот список можно разве что неравнодушием прекрасной половины человечества к еде и их занятость. Всё это очень возбуждает мужчин. Они любят наблюдать за тем, с каким аппетитом девушка поглощает пищу и то, чем она может быть занята.

Таких интересных и неожиданных возбуждающих вещей можно найти и придумать сколько угодно. Но, главное - совсем не они. Главное, чтобы вашему партнёру в обществе с вами было интересно, чтобы он чувствовал сексуальное желание к вам, чтобы вместе вам было хорошо. Работайте над этим вместе и помните старую добрую мудрость: мужчина выбирает женщину, похожую на свою маму, а женщина выбирает мужчину, похожего на своего папу.

Сайт автора: vashpsiholog.com.ua

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Opupenko Dmytriy
Opupenko Dmytriy
"больше всего возбуждает женщина, выходящая из душа" - вот почему укроинки бегут к русским! У русских есть баня,или хотя бы горячая вода...
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DD NN
DD NN
Про папу-маму вообще убила. Мрак.
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