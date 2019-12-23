Виставила напоказ величезні груди: наречена приголомшила занадто глибоким декольте на весіллі

Наречена з'явилася на власному весіллі у відвертому вбранні, яке підкреслило пишні груди.
Як передає Сегодня, фотографії були опубліковані в закритій Facebook-спільноті "That's it, I'm wedding shaming".
Cosmo.ru
Так, на одній з фотографій наречена приміряє весільне вбрання — білий комбінезон із занадто глибоким декольте. На іншому знімку дівчина позує в цьому ж вбранні вже на весіллі поруч з нареченим.
Наречена з'явилася на весіллі у відвертому вбранні
Facebook "That's it, I'm wedding shaming"
Повідомляється, що в коментарях під публікацією користувачі розкритикували образ нареченої. На думку більшості, в такому комбінезоні не варто виходити навіть з дому.
Наречена з'явилася на весіллі у відвертому вбранні
Facebook "That's it, I'm wedding shaming"
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що фото з весілля на Ямайці викликало подив у мережі. Оптична ілюзія змусила користувачів побачити дивні форми нареченої.
Увагу мережі привернули сідниці нареченої, які багатьом здалися вкрай великими.
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