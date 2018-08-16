Вириває нігті клієнтам: манікюрниця-самоучка з Росії жахнула своїми методами

Майстер манікюру-самоучка з Росії виривала нігті своїм моделям в польових умовах, після чого деякі потрапляли в лікарню під крапельницю.

Жінку звати Олена Дзик, і вона займалася "лікуванням" пошкоджених нігтів, а також проводила семінари в Росії. Олена – самоучка і працювала в салоні без ліцензії, пише Cosmopolitan.

На курсах жінка розповідала й показувала ученицям, як відривати нігті клієнтам, щоб під ними не скупчувалися бактерії, які викликають рак і діабет. У деяких моделей вона виявляла "гранульому" – утворення, яке швидко розростається, та є, за її словами, причиною багатьох захворювань і вимагає видалення. Дзик виривала нігті моделям в антисанітарних умовах на очах в аудиторії. Після хірургічного втручання багатьом ставало погано.

Постраждалі та учениці Олени стали ділитися страшними подробицями майстер-класів у соцмережах та навіть створили свою групу.

Обережно! Фото не для людей зі слабкою психікою (якщо ви вважаєте це неприйнятним, пропонуємо переглянути відео про танцюючих у багнюці фермерів).

"А хочете дізнатися, що відбувається з моделями Олени Дзик? Я одна з них. Жорстка гранульома, приблизно так. В кінці я ще бадьоро з милицею в пакеті йду. А ось потім... Температура 38-40 градусів два тижні, до лікарів звертатися не можна, використовувати тільки куплені у неї засоби. <...> Знеболює такою кількістю ультракаїну, що я загартована трамадолом (періодами до чотирьох уколів в день) біжу до білого брата-унітаза. Мені нігті до основи виколупують, а я на дивані засинаю. Всі 10 пальців! Про гнійники мені кажуть, що так повинно бути (я дуже погано бачу), і я вірю, її голос діє на мене як удав на кролика. Результат: коли я втратила свідомість і потрапила в лікарню через 13 днів – мені 6-годинну крапельницю поставили", – розповіла модель Жанна Борисівна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерт заявив, що манікюр це мікрооперація.