Випускний-2019: стильні зачіски та укладки для свята

Скоро українських одинадцятикласників чекає довгоочікувана подія навчання - випускний вечір. Випускниці активно шукають сукні, вибирають зачіски і макіяж, щоб затьмарити всіх на святкуванні.

Зачіски на випускний 2019 є однією з головних деталей всього образу, що доповнить образ учениць, які залишають рідні стіни школи. OBOZREVATEL зібрав кращі поради стилістів і ділиться ними з читачами.

Не важливо, коротка, довга або середня довжина волосся в дівчини, перед випускним. Професійний стиліст підбере зачіску яка підкреслить всі достоїнства обличчя.

У цьому сезоні не актуальні вже якісь складні конструкції і вежі на голові. Зараз в моді природні і легкі зачіски.

Трендом цього літа є низький хвіст. Вільний, гладкий або навіть з випущених пасмами біля особи. Об'ем на маківці надасть вашій зачісці елегантності, і вона протримається до закінчення вечора.

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Щорічно в тренді залишаються всілякі пучки, вільні і з пасмами. Ідеальним доповненням можуть бути нарядні шпильки. Такий вид зачіски підійде дівчатам, з будь-якою довгою волосся.

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Новини Названо наймодніші зачіски 2019 року

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стилісти назвали найпопулярніший колір волосся в Голлівуді. Переможцем став відтінок "еспресо". На думку модних експертів, він об'єднує в собі кілька різних відтінків коричневого.

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