"Він потрапив до лап": астрологиня назвала справжню причину того, що принц Гаррі пішов із королівської сім'ї

Популярна російська астрологиня Василіса Володіна пояснила, чому принц Гаррі відмовився від повноважень і пішов з королівської сім'ї.

Так, на своїй сторінці в Instagram експертка заявила, що величезний вплив на принца має саме його дружина Меган.

Меган Маркл і принц Гаррі Getty

"Дата народження Гаррі – 15.09.84. Це віщує скандали, інтриги, а головне – дурні, помилкові дії, які людина робить, перебуваючи ніби не в собі. Близькі крутять пальцем біля скроні, але він сам впевнений, що йде правильним шляхом, неповторним і прекрасним! Правлять емоції. Це і є вплив Нептуна. Гаррі потрапив до його лап ще в 2019 році. Історія почалася в травні 2019-го, коли народився Арчі (батьки відразу "записали" дитину без титулу, 1-ша помилка). Вторгнення преси стало зовсім важко виносити, а "бабуся" не стала добрішою до обраниці внука. Далі, в жовтні й листопаді 2019-го, Гаррі й Меган дають сміливе інтерв'ю про те, як "дістали" журналісти та як вони страждають від королівських правил. Це теж було нераціональною дією, яка не додала любові королеви (2-га помилка ). І ось в січні 2020 – по-швидкому відреклися, не повідомивши британську королівську сім'ю. Спасибі тобі, Нептуне, в образі Меган", – пише Володіна.

Астрологиня зазначає, що Гаррі не розраховував на такий результат, а лютий принесе розчарування:

"Те, що у лютому будуть розчарування, вже ясно, колишній принц вже шкодує. Завдання пара ставила інше, звісно: відстояти свою свободу, досягнути більше позитиву й грошей... Не вдалося".

Меган Маркл і принц Гаррі Getty

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження;

таке рішення герцогів Сассекських викликало хвилю розмов у пресі і, за даними ЗМІ, спровокувало розкол у Віндзорській династії;

через своє рішення відмовитися від королівських повноважень Гаррі й Меган позбудуться фінансування з держбюджету. Стало відомо, скільки грошей вони втратять.

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