Головна Новини
8 лютого • оновлено в 07:58
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Жіночий журнал

"Він потрапив до лап": астрологиня назвала справжню причину того, що принц Гаррі пішов із королівської сім'ї

21.2т
Читати матеріал російською

Популярна російська астрологиня Василіса Володіна пояснила, чому принц Гаррі відмовився від повноважень і пішов з королівської сім'ї.

Так, на своїй сторінці в Instagram експертка заявила, що величезний вплив на принца має саме його дружина Меган.

Меган Маркл і принц Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі

Getty

Новини
Перетворюють особняк на фортецю: ЗМІ показали фото нового будинку Маркл і Гаррі в Канаді

"Дата народження Гаррі 15.09.84. Це віщує скандали, інтриги, а головне дурні, помилкові дії, які людина робить, перебуваючи ніби не в собі. Близькі крутять пальцем біля скроні, але він сам впевнений, що йде правильним шляхом, неповторним і прекрасним! Правлять емоції. Це і є вплив Нептуна. Гаррі потрапив до його лап ще в 2019 році. Історія почалася в травні 2019-го, коли народився Арчі (батьки відразу "записали" дитину без титулу, 1-ша помилка). Вторгнення преси стало зовсім важко виносити, а "бабуся" не стала добрішою до обраниці внука. Далі, в жовтні й листопаді 2019-го, Гаррі й Меган дають сміливе інтерв'ю про те, як "дістали" журналісти та як вони страждають від королівських правил. Це теж було нераціональною дією, яка не додала любові королеви (2-га помилка ). І ось в січні 2020 – по-швидкому відреклися, не повідомивши британську королівську сім'ю. Спасибі тобі, Нептуне, в образі Меган", – пише Володіна.

Астрологиня зазначає, що Гаррі не розраховував на такий результат, а лютий принесе розчарування:

"Те, що у лютому будуть розчарування, вже ясно, колишній принц вже шкодує. Завдання пара ставила інше, звісно: відстояти свою свободу, досягнути більше позитиву й грошей... Не вдалося".

Меган Маркл і принц Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі

Getty

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Анна Міхно
Особа
принц Гаррі
Місце
Великобританія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
32
17
Смішно
15
Цікаво
10
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Не смешите хоть чурко вестники))))))))он пошел по тому что кроме титула ничего нему не светило и на трон ему никогда не сесть он в очереди пятый помоемуину так нахрена ему метать бисер перед свиньями если все равно ему ничего не светит?все правильно он сделал будет жить спокойно он далеко не беден)))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги