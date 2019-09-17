"Викладач не вірила вухам": дочка Міддлтон розкрила "великий секрет"

Донька герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон та принца Вільяма Шарлотта оголосила привселюдно у школі, що скоро у неї з'явиться сестричка.

Про це повідомляє австралійське видання New Idea з посиланням на королівського інсайдера, який стверджує, що дівчинка "випустила кішку з сумки".

Кейт Міддлтон і принц Вільям ведуть дітей до школи instagram / kensingtonroya

"Вона сказала, що у матусі народиться ще одна дівчинка. Викладачка не могла повірити своїм вухам! Шарлотта дуже голосно говорила і, здавалося, була абсолютно впевнена, що її мама вагітна. Це була бомба, як для першого тижня в школі", – заявило джерело видання.

Принцеса Шарлотта і принц Джордж instagram / kensingtonroya

У соціальних мережах вже радіють фанати королівської сім'ї, хоча офіційного підтвердження від герцогині Кембриджської ніхто поки не дочекався.

Як повідомляв OBOZREVATEL, довкола Міддлтон та Вільяма протягом літа спливали різні чутки. Принца "викривали" у романі на стороні з подругою Кейт Роуз Ханбері.

Пізніше Міддлтон та ймовірна коханка Вільяма вперше зустрілися на світському заході. Детальніше про те, що трапилося, читайте за цим посиланням.

А до кінця червня Кейт запідозрили у вагітності. Через деякий час королівське подружжя все ж оголосило, що хоче ще одну дитину. Однак коли саме Міддлтон і принц планують цю радісну подію, промовчали.

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